これまでの旅の数々を追体験！アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜

『葬送のフリーレン』をテーマにした企画展「アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜」が、2024年12月21日(土)〜2025年1月13日(月・祝)まで、出島メッセ長崎にて開催します。

アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜

この企画展は、アニメ『葬送のフリーレン』で巻き起こる数々の名場面を再現した大型展示や、迫力満点の映像演出、大人気キャラクターたちとのフォトスポットなど、作品の世界を様々な角度から楽しむことができます。

「アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜」ポスター

<企画展のみどころ>

この企画展は、フリーレンやその仲間と共に、これまでの旅の数々を追体験できます。

勇者一行との別れや新たな仲間との旅路、因縁の魔族との対決、一級魔法使い試験で巻き起こる試練の数々など、アニメ『葬送のフリーレン』の様々なエピソードから、その魅力を再確認する展示物や仕掛けが満載です。

会場構成マップ

プロローグ

魔王を倒し王都へ凱旋した勇者ヒンメル一行。

各々が冒険した10年を振り返りながらこれからの人生に想いを馳せる中、エルフのフリーレンは感慨にふけることもなく、また魔法探求へと旅立っていく…。

50年後、皆との約束のためフリーレンは再び王都へ。

その再会をきっかけに、彼女は新たな旅へと向かうことに―。

半世紀(エーラ)流星が広がる空間で、ヒンメル達との旅を振り返るエリアです。

第1章 新たな冒険の始まり

ヒンメルの死後、「私はもっと人間を知ろうと思う。

」と、再び旅に出たフリーレン。

共に魔王を倒した僧侶・ハイターと共に暮らし、後にフリーレンの弟子となるフェルンや、同じくかつての仲間である戦士・アイゼンの弟子であるシュタルクらとの出会いを振り返るエリアです。

ヒンメルの故郷の花・蒼月草に取り囲まれたヒンメル像のフォトスポットも!

第2章 葬送のフリーレン

人を欺き捕食する魔族と対峙するフリーレン一行。

魔王直属の“七崩賢”のひとりで、“断頭台のアウラ”の異名を持つ魔族・アウラらとの戦闘を映像演出にて振り返るエリアです。

フリーレンが“葬送のフリーレン”と呼ばれる由縁は…。

第3章 僧侶と鏡蓮華

途中パーティーの一員として加わる僧侶・ザインをはじめ、武道僧(モンク)・クラフト、ドワーフの戦士・フォル爺など個性豊かなキャラクターたちとの出会いを振り返るエリアです。

フリーレンとヒンメルの素敵な思い出がカラーオブジェとして並ぶ展示内容は、フォトスポットとしても楽しめます。

第4章 一級魔法使い試験

魔法都市オイサーストでフリーレンとフェルンが臨んだ一級魔法使い試験のエピソードを振り返るエリア。

試験に参加した個性豊かな魔法使いと共に、二次試験の舞台“零落の王墓”を進み、最深部を目指します。

そのほかにも、戦闘シーンを迫力満点の映像演出で見ることができるコーナーや、フリーレンたちの武器を持って写真を撮れるフォトスポットなど、見応え十分の展示内容です。

■長崎会場限定!「アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜」文明堂コラボカステラ発売決定!

本企画では、長崎会場限定!「アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜」文明堂コラボカステラをはじめとする、会場限定のオリジナルグッズを販売します。

<「アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜」文明堂コラボカステラとは>

文明堂総本店の特撰カステラの表面にイベントロゴの焼き印が施された特別な商品。

さらに、このイベントのキービジュアル入りの専用箱に入っており、お土産としてもオススメです。

キービジュアル入りの専用箱

イベントロゴが焼き印された文明堂総本店の特撰カステラ

販売価格:2,200円(税込)

販売場所:「アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜」長崎会場・文明堂総本店公式オンラインショップ( https://www.castella.website/ )

<企画展限定のオリジナルグッズも多数登場!>

※画像はイメージです。

※商品の数に限りがあるので、売り切れの際はご容赦ください。

キャラクターステッカー(全36種)

ランダムアクリルパズルキーホルダー2個セット(全14種)

名シーンアクリルスタンド(全6種)

ミミック型ボックスのプリントクッキー

■企画展や原作の世界観をもっと楽しむために

年末年始、NIB長崎国際テレビでは「アニメ 葬送のフリーレン」全28話を一挙放送

NIB長崎国際テレビは、年末年始特別企画として、大人気アニメ「葬送のフリーレン」を、2024年12月28日(土)〜2025年1月3日(金)で一挙に放送します。

作品の魅力を改めて実感し、企画展をより楽しむことができます。

・放送時間/話数

12月28日(土)26:25〜27:55 / 【1〜3】

12月29日(日)26:25〜28:55 / 【4〜8】

12月30日(月)25:24〜28:54 / 【9〜15】

1月1日(水・祝)26:24〜28:24 / 【16〜19】

1月2日(木)25:44〜28:14 / 【20〜24】

1月3日(金)25:45〜27:45 / 【25〜28】

・放送局 NIB長崎国際テレビ

■長崎会場開催概要

展覧会名:「アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜」

開催日時:2024年12月21日(土)〜2025年1月13日(月・祝)

※1月1日(水・祝)お休み

開催時間:10:00〜18:00(最終入場17:30)

※12月21日(土)・22日(日)は12:00まで日時指定入場制です。

※13:00からは時間指定はありません。

会場 :出島メッセ長崎 イベント・展示ホール

(〒850-0058 長崎県長崎市尾上町4-1)

チケット情報(税込):※未就学児入場無料

【入場料】

一般(中学生以上):当日券2,000円/前売券1,800円

小学生 :当日券1,500円/前売券1,300円

【特典付入場券】

一般(中学生以上):当日券3,800円/前売券3,600円

小学生 :当日券3,300円/前売券3,100円

【音声ガイド付入場券】

一般(中学生以上):当日券2,700円/前売券2,500円

小学生 :当日券2,200円/前売券2,000円

主催 :「アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜」長崎実行委員会

企画協力:「アニメ 葬送のフリーレン展 〜冒険の終わりから始まる物語〜」製作委員会

※展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

