¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¡ª¤·¤«¤â´¥ÁçÎÏ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åNo.1¡ª
´¨¤¤Ìë¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¿²¶ñ¤¬¤Ò¤ó¤ä¤êÎä¤¿¤¹¤®¤Æ¡¢Ì²µ¤¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê²¹¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤½¤¦¡£
¤Ç¤â¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤ÆÃÖ¤¾ì¤Ëº¤¤ë¡×¤Ê¤ó¤ÆÇº¤ß¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¡Ö¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¥«¥é¥ê¥¨ mini TURBO¡×¡Ê¼ÂÀª²Á³Ê¡§1Ëü8500±ßÁ°¸å¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡ÊÌóW178¡ßD145¡ßH87mm¢¨¥Û¡¼¥¹´Þ¤Þ¤º¡¢½Å¤µÌó0.8Ô¡Ë¡ª¡¡°µÅÝÅª¤Ê¾®¤µ¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¶Ã¤¤Î¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó7³ä¤¬¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö´³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤ä²ÖÊ´¡¢¥À¥Ë¡£¤Ç¤¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á¤è¤¯Å·Æü´³¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤Î¤¬¡È¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¡É¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¥«¥é¥ê¥¨ mini TURBO¡×¤ÏB6ÍÑ»æ¤Û¤É¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¾®·¿¹âÀÇ½¥â¡¼¥¿¡¼¤ÈÆÈ¼«¤ÎÎ®Ï©Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇ¶¯¤Î´¥ÁçÎÏ¤ÈÉ÷°µ¤òÈ¯´ø¡Ê2024Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¡£´¥Áç¥â¡¼¥É¤È¥À¥Ë¥â¡¼¥É¤Ç¤Î²ÔÆ¯»þ´Ö¤Ï½¾ÍèÈæ¡¢ºÇÃ»¤òµÏ¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈºÇ¾®¡ßºÇ¶¯¡ßºÇÃ»¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¥â¡¼¥É¤Ë¤Ï¡È¤ªµÞ¤®¤¢¤¿¤¿¤á¡É¡¢¡È¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤¿¤¿¤á¡É¡¢¡È¤Õ¤æ¥â¡¼¥É´¥Áç¡É¡¢¡È¤Ê¤Ä¥â¡¼¥ÉÁ÷É÷¡É¡¢¡È¥À¥Ë¥â¡¼¥É¡É¤Î5¼ïÎà¤òÅëºÜ¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼êÆ°¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÃÈ¤«¤µ¤ä»þ´Ö¤òÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÂç¤¤µ¤ä¹¥¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¡Ö·¤´¥Áç¥Î¥º¥ë¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤¿³×·¤¤ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤ò´¥Áç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¡£¾®·¿¤Ç·ÚÎÌ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¼´ØÀè¤Ê¤É¤Ø¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤â¶ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¤ËÉ¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥È¤ò³°¤·¡¢¥Û¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¸½ºß¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤Þ¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¤Ê¤é¡¢ÃÖ¤¾ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
>> ¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡Ö¤Õ¤È¤ó´¥Áçµ¡¥«¥é¥ê¥¨ mini TURBO¡×
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡ºÇÂç90Æü´Ö¥´¥ß¼Î¤ÆÉÔÍ×!?·Ú¤¯¤ÆµÛ°úÎÏÈ´·²¤Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¿·¡¦½¼ÅÅ¼°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼
¢¡¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¿··¿²Ã¼¾´ï¤Ï¿å¥¿¥ó¥¯¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¡ª¤À¤«¤é±ø¤ì¤Ë¤¯¤¤
¢¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼°Ê¾å¥Ý¥¿ÅÅÌ¤Ëþ¡£¤¤¤¤±öÇß¤Ê¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¿·ºî¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼