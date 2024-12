コープ共済連は、「第3回 #コーすけえかきうたで描いてみよう Instagramお絵描きキャンペーン」を2024年12月16日(月)〜2025年1月16日(木)の期間実施中です。

コープ共済連「第3回 #コーすけえかきうたで描いてみよう Instagramお絵描きキャンペーン」

コープ共済連は、「第3回 #コーすけえかきうたで描いてみよう Instagramお絵描きキャンペーン」を2024年12月16日(月)〜2025年1月16日(木)の期間実施中。

応募くださった方の中から、CO・OP共済40周年を記念し、抽選でドドーンと40名にコーすけBIGクッションと40周年記念キーホルダーをプレゼントします。

この企画は生協の加入有無にかかわらず、どなたでも参加できます。

1. キャンペーンへの応募方法

(1) 【公式】コープ共済 広報担当Instagramアカウント【@coopkyosai】をフォロー

(2) 自由な感性でコーすけを描いてください。

コーすけえかきうたも参考にしてみて下さい。

(3) 描いたコーすけの絵を撮影し、「#コーすけえかきうた」をつけてInstagramに投稿

★投稿の際、「#コープ共済40周年」のハッシュタグもつけてくれた方は、当選確率2倍に!

2. キャンペーン実施期間

2024年12月16日(月)〜2025年1月16日(木)

3. キャンペーン賞品詳細

CO・OP共済40周年を記念しCO・OP共済キャラクターコーすけのBIGクッションとキーホルダーを40名の方にプレゼントされます。

プレゼント内容

*サイズ:ぬいぐるみ(縦約35cm,横約48cm)、キーホルダー(約12cm)

*写真はイメージです。

4. 当選者発表・賞品発送について

2025年2月下旬ごろ、当選者の方には、【公式】コープ共済 広報担当Instagramアカウント【@coopkyosai】よりダイレクトメッセージでご連絡します。

賞品発送は2025年3月を予定しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post BIGクッション当たる!コープ共済連「第3回Instagramお絵描きキャンペーン」 appeared first on Dtimes.