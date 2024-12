日々の健康管理をサポート！オンヌリストア「プレスショット」

オンヌリストアが新しいビタミン製品「プレスショット」を販売中です。

オンヌリストア「プレスショット」

区分 : 栄養機能食品

内容量 : 10本入(1本:15ml)

定価 : 定価4,000円(税別)

発売日 : 2024年12月14日

販売元 : Medibridge

◆「プレスショット」について

オンヌリH&Cと高麗製薬が共同開発した「プレスショット」は、韓国で発売以来大きな反響を呼び、初回生産分の300万本が完売するという記録を打ち立てました。

この製品は特に医療関係者や夜勤の多いサラリーマンの間で「ゾンビタミン(ゾンビ+ビタミン)」というニックネームで親しまれ、高い満足度とリピート率を示している人気の製品を一早く、Medibridge株式会社が輸入し、12月14日頃から全国のウエルシアグループの店舗(※)とロフト(※)で先行販売を実施することになりました。

※一部店舗除く

〈製品特徴―2つのポイント―〉

・ビタミンを含む栄養成分の組成

ビタミンB12、葉酸、ビタミンD、ビタミンE、ナイアシン、亜鉛などが含まれ、これらの栄養成分は健康維持に役立つとされており、日々の健康管理をサポートすることが期待できます。

・革新的デザインで簡単摂取、ビタミンの鮮度の長持ちを実現

「プレスショット」は、その独自のパッケージデザインで注目を集めています。

携帯に便利な小型アンプル形状を採用し、キャップの赤いボタンを押すだけで粉末と液体が自動的に混ざる仕組みです。

これにより、忙しい現代人でも手軽に栄養補給ができるようになりました。

さらに、粉末と液体を分離保管することで製品の鮮度を長期間キープする方式により、ビタミンの効能を最大限に保持することができます。

この革新的な設計は、使いやすさと栄養価の維持を両立させ、消費者から高い評価を得ています。

特に、外出先や職場での疲労感に対応できる手軽さが、多くのユーザーから支持されています。

