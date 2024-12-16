¡Úgelato pique¡Û½÷¤Î¥³µ¤Ê¬¥Þ¥·¥Þ¥·♡ »ý¤ÁÊâ¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ô¥Ý¡¼¥Á¡ÕÆÃ½¸

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

Î¹µ¤Ê¬¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢µ¡Ç½À­¤â¡ý¤Ê¾®Êª¤¿¤Á¤¬É¬¿Ü¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Øgelato pique¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡Ë¡Ù¤Î²µ½÷¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡Ö´ÅÅÞ¥Ý¡¼¥Á¡×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¡£¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¡¢½÷¤Î¥³µ¤Ê¬¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹♡

´ÅÅÞ¥Ý¡¼¥Á

²µ½÷¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë♡

½÷¤Î¥³¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡¢¥Ý¡¼¥Á¤³¤½¤È¤Ó¤­¤ê´Å¤¯♡ Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Õ¤ï¤â¤³¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤ÎÄêÈÖ¤ª¥ê¥Ü¥ó¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡£¤µ¤¡¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ª¥­¥Ë¤Ï¤É¤ì¡©

Item ¥ê¥Ü¥óÊÁ¥µ¥Æ¥ó¥Ý¡¼¥Á

¥ê¥Ü¥ó¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð½÷¤Î¥³µ¤Ê¬¥Þ¥·¥Þ¥·♡ ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¥á¥¤¥¯¥Ý¡¼¥Á¤ËºÇÅ¬¡ª

¥ê¥Ü¥óÊÁ¥µ¥Æ¥ó¥Ý¡¼¥Á¡Ê14¡ß23¡ß8­Ñ¡Ë4,180±ß¡¿gelato pique¡Êgelato pique É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡Ë

Item ¤â¤³¤â¤³¥Ù¥¢¥Ý¡¼¥Á

¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ý¡¼¥Á♡ ¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤ÁÊâ¤­¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª

¤â¤³¤â¤³¥Ù¥¢¥Ý¡¼¥Á¡Ê10¡ß13.5¡ß6­Ñ¡Ë4,620±ß¡¿gelato pique¡Êgelato pique É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡Ë

Item Çò¥¨¥³¥Õ¥¡¡¼¥Ý¡¼¥Á

¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¥í¥´»É½«¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë♡

Çò¥¨¥³¥Õ¥¡¡¼¥Ý¡¼¥Á¡Ê12¡ß17.5¡ß17.5­Ñ¡Ë5,280±ß¡¿gelato pique¡Êgelato pique É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡Ë

»£±Æ¡¿¾åÅÄÍ´µ± Ê¸¡¿ÁðÌîºéÍè

¢¨¥Ý¡¼¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¡Ê¥¿¥Æ¡ß¥è¥³¡ß¥Þ¥Á­Ñ¡Ë¤ÏÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¤Ç¤¹¡£