エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズより、大ブレーク中のダークコメディCGアニメーション『The Amazing Digital Circus(アメイジングデジタルサーカス)』の最新Episode4にちなんだデザインを含む新商品が、2025年1月下旬より順次販売される。『The Amazing Digital Circus(アメイジングデジタルサーカス)』は、昨年10月にYouTubeにて公開された約30分のパイロット版アニメーションが公開からわずか3カ月で2.5億回視聴を突破した話題のアニメーション作品。2024年12月14日には第4話が公開。各種SNS上ではそのファンタジックですこし不気味な世界観と、クセの強い魅力的なキャラクターたちが話題を呼んでいる。

ある日、主人公「ポムニ」はヘッドセットを装着したところ、老若男女皆が楽しむ場所『アメイジングデジタルサーカス』に突然迷い込む。自分の現実世界での名前も思い出すことが出来ず、混乱するポムニ。舞台監督の「ケイン」に案内されているうちにこの世界の出口の ”トビラ″ を見つける。トビラを探す最中でとあるバグが発生し事態は急展開。バグを排除するというケインの不審な行動を目にする。アメイジングデジタルサーカスとは? この世界は一体? ケインの正体とは?ポムニは無事に抜け出すことができるのか、その運命や如何に・・・ポム二やジャックスなど人気キャラクターのぬいぐるみや、リュックやTシャツなどの実用品、ステッカーやアクキーなどコレクションアイテムまで、たっぷりな品揃え。あまりの人気に、類似品・模倣品が見られる『アメイジングデジタルサーカス』のアイテムだが、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズを取り扱う正規販売代理店であるインフォレンズが展開するINFOLENS GEEK SHOP(インフォレンズ・ギークショップ)では公式グッズを購入できるのでご安心を。ぜひ『アメイジングデジタルサーカス』の世界をお手元に。(C) 2024 The Amazing Digital Circus. All rights reserved. The Amazing Digital Circus and Glitch Productions are trademarks or registered trademarks in Australia and/or other countries.