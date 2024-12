「ハローキティ 70年代デザインコレクション」(1回400円・税10%込、全6種)が2024年12月上旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売される。懐かしいデザインのアイテムを紹介する。『ハローキティ』はサンリオの人気キャラクター。1974年にデザインが制作され、2024年で50周年を迎える。ファンによる人気投票「サンリオキャラクター大賞」では、史上初の12連覇を達成(1998年〜2009年)。2024年は5位にランクインし、今でも高い順位を保ち続けている。

そんなサンリオの「ハローキティ」のレトロなデザインがかわいいハローキティの縫製商品が登場する。ラインナップは、「ティッシュケース」「ペンケース」「スクエアポーチ(レッド)」「スクエアポーチ(イエロー)」「バンダナ(レッド)」「バンダナ(ブルー)」の全6種。どのアイテムもレトロなデザインが魅力的!デビュー当時のハローキティデザインをイメージして描かれているのがポイント。当時を知る方は懐かしいデザイン、Z世代には新鮮なデザイン、どの方向からもかわいく見えるということがすごい。ハローキティの ”Kawaii” ポテンシャルは計り知れない……。赤と青で順番に彩色された「HELLO LOTTY」ロゴも懐かしい!全種集めたくなる、豊富なラインナップ。どれが出ても楽しく使えそうだ。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655128