アイドルグループ・timeleszの新メンバーオーディションを追いかける『timelesz project -AUDITION-』(Netflix)にて、新エピソード「episode 08 突破 -Part2-」が2024年12月13日に配信されました。前回の配信では、オーディションへ新たにSTARTO ENTERTAINMENT(以下・STARTO社)所属の俳優である、寺西拓人さん、原嘉孝さん、今江大地さんが参加すると発表。現在は、3人を加えて4次審査が行われています。

「timelesz project」とは?

「episode 08 突破 -Part2-」では“問題山積み”のチームが登場

菊池家秘伝のカレーを振る舞う場面も

急激にエンタメ化!? 今後のタイプロはどうなる?

まず、オーディションの流れを簡単に紹介します。2024年4月1日にSexy Zoneから「timelesz」に改名するタイミングで、新メンバーオーディションの開催を発表。1万8922件のエントリーが集まり、現在は4次審査を実施中です。番組・オーディションは「タイプロ」と呼ばれ、timeleszのファンだけでなく多くの視聴者が注目しています。4次審査は3チームに別れ「合宿特訓ミッション」を行い、候補生たちが審査されます。課題曲はtimelesz(元Sexy Zone)の楽曲『人生遊戯』『RIGHT NEXT TO YOU』『Purple Rain』となり、全体曲として『Anthem』を短期間で覚えていきます。さらに、楽曲のパフォーマンスだけでなく、「1000mダッシュ」「筋力トレーニング」といった、フィジカルの強さも審査対象。前回の配信では『Purple Rain』を課題曲に指定されたチームがメインで紹介され、高いレベルのパフォーマンスを見せました。新たに配信された「episode 08 突破 -Part2-」では、『人生遊戯』が課題曲となるチームがメインで紹介されています。この『人生遊戯』は、2023年12月にリリースした、timelesz(元Sexy Zone)の25枚目シングル。疾走感があるポップな楽曲で、どれだけ楽しそうにパフォーマンスできるかが鍵になります。この『人生遊戯』チームには今江さんが参加。今江さんは2009年に旧ジャニーズ事務所へ入所し、これまで関西ジャニーズJr.内ユニット・Little Gangs、Gang Starなどで活動してきました。現在は舞台を中心に俳優業を行い、2024年には多くの作品に出演しています。今回の番組で取り上げられた『人生遊戯』チームですが、パフォーマンスレベルが低く、すぐにtimeleszメンバーやスタッフから厳しい意見を受けます。前回の『Purple Rain』チームより、ダンスも歌唱も実力不足感が否めない状況です。今江さんも歌唱で苦戦するなど、メンバーがギクシャクしてうまくコミュニケーションが取れていないように見えます。ダンススキルの高い山根航海さんを中心に、練習を重ねてコンビネーションを合わせていく候補生たち。しかしパフォーマンスを見た佐藤勝利さんからは、「申し訳ないけど、僕達の『人生遊戯』のパフォーマンスを(事前に)見ているとは思えない」と厳しい声が出るほどです。佐藤さんをはじめ、スタッフからも指導を受けなんとか形にしていく『人生遊戯』チーム。そんな中、岩崎琉斗さんがけがで一時的に離脱することになる波乱も……。チームの最終パフォーマンスは次回の配信に持ち越されることになり、どんな結末を迎えるのか注目を集めそうです。今回の「episode 08 突破 -Part2-」では、『人生遊戯』チームの紹介だけでなく、いろいろな場面が映し出されました。中盤では、timeleszメンバーが、手作りしたカレーを候補生に振る舞う場面も。しかも、菊池風磨さんの手作りカレーとして知られる「おかわりカレー」を再現したもので、候補生たちのテンションは爆上がりとなりました。そんな菊池さんは、今回のエピソードで名場面を生み出します。全メンバーに対して、オーディション合格だけに照準を合わせていることに苦言を呈し、「売れてえんじゃねえの? 俺は死ぬほど売れたい。こんなんじゃ売れねえだろ。どこ見てやってんだよ」と厳しい一言。さらに、頑張っている候補生に称賛を送りながらも、「殻やぶれよ」と名言を繰り出しました。合格ばかりに気を取られ縮こまっている候補生に檄(げき)を飛ばしたのですが、緊迫した見ごたえのある名場面となりました。ここまで『timelesz project -AUDITION-』を見ていると、そこまで起伏がある番組ではありませんでした。しかし、4次審査の配信が行われてからは、STARTO社タレントの追加など、オーディション番組として面白さが倍増。今回のカレーの振る舞いや菊池さんの名言など、視聴者を楽しませる展開も挿入するようになってきました。このオーディションの「エンタメ化」は、今後のプロジェクトにおいていい方向に作用すると考えます。正直言えば、4次審査が始まるまでは、番組としてワクワクさせるような場面はほとんどありませんでした。それが、4次審査でエンタメ化しはじめ、ファン以外が見ても番組として面白い作りになってきています。timeleszの人気を上げる意味でも番組が面白くなり、注目する人が増えるのはいいことです。というのも、新メンバーが決まっても新生・timeleszとしてはスタートでしかなく、そこからグループの人気を上げるのが本来のオーディションの目的。そういった意味でも、タイプロが人気にならなければ本末転倒になるからです。それに、候補生を茶化したり貶めたりするような演出ではないため、見ている人も嫌な気持ちにならないでしょう。いい意味で、タイプロはエンタメ化してきて盛り上がりを見せています。今回の「episode 08 突破 -Part2-」は、今後の『timelesz project -AUDITION-』の運命を左右する、記念すべき番組になったのではないかと思います。さて、そんなオーディションですが、次週の配信では『人生遊戯』チームの最終パフォーマンスと、残る『RIGHT NEXT TO YOU』が課題曲のチームの紹介があります。この、『RIGHT NEXT TO YOU』チームは、予告を見る限り悪い意味で“ヤバい”ことになっているようです。果たして、次の審査に進む候補生は誰になるのか? 2024年12月20日から配信がスタートする「episode 09 突破 -Part3-」に注目です。この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティ番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)