デベロップは2025年1月11日、山口県岩国市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 岩国玖珂インター」の開業を予定している。「HOTEL R9 The Yard 岩国玖珂インター」外観「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、建築用コンテナモジュールを利用した独立客室によるコンテナホテル。今回の開業で、全国94店舗3,420室の展開となる。岩国玖珂インター店は、山陽自動車道「玖珂IC」より車で約2分の県道70号沿いに立地。ホテルから車で5分ほどの「瀬田工業団地」をはじめ、市内に点在する各工業団地へのアクセスに優れ、出張などビジネスの宿泊拠点に適している。日本三名橋の1つである「錦帯橋」や「岩国城」などの観光スポットやゴルフ場へのアクセスも良く、観光やレジャーの宿泊拠点としても楽しめる。客室は全51室で、ダブルルーム(1人6,200円〜、2人8,700円〜)とツインルーム(1人6,200円〜、2人9,700円〜)を用意。ダブルルーム12月26日の15時より、予約受付の開始を予定している。