SPYAIRが10月30日にリリースしたシングル「青」を携えた全国ツアー<SPYAIR TOUR 2024 - AO ->が、12月16日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)にてファイナルを迎え、大盛況のうちに幕を閉じた。ファイナル公演では、現在放送中のTVアニメ『青のミブロ』オープニングテーマ「青」を筆頭に、自身初のストリーミング累計1億回再生を突破した大ヒット曲「オレンジ」をはじめSPYAIR歴代の代表曲ほか、ワンマンツアーならではのレア曲を含む全16曲を披露した。

<SPYAIR TOUR 2024 - AO ->セットリスト



1.FEEL SO GOOD2.現状ディストラクション3.アイム・ア・ビリーバー4.轍〜Wadachi〜5.OVER6.雨上がりに咲く花7.虹8.LIAR (Acoustic Ver.)9.感情ディスコード10.B-THE ONE11.RE-BIRTH12.RAGE OF DUST13.サムライハート (Some Like It Hot!!)14.オレンジ15.青[アンコール]イマジネーション