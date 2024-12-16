¡Úµð¿Í¡Û³ÚÅ·¸µ´ÆÆÄ¤¬àÅÄÃæ¾Âç³ÍÆÀá³Î¼Â¤Ë£ÖÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ¡Ö£±£°£°¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ³ÚÅ·´ÆÆÄ¤Ç£²£°£²£³Ç¯¤Ëµð¿Í¤ÇÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¡¼¥Ö¤³¤ÈÂçµ×ÊÝÇî¸µ»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¡ÖÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡¢µð¿Í¤¬³ÍÆÀ¤Ø¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë³ÍÆÀ¤ËÂ³¤¯µÈÊó¤ËÂçµ×ÊÝ»á¤Ï¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇØÃæ¤Ï¿©»ö¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤â¼ã¼ê¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²ÃÆþ¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±»á¤Ï¼«¿È¤Î³ÚÅ·°ì·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢Æó·³´ÆÆÄ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÅÄÃæ¾¤Î¿ÍË¾¤Î¸ü¤µ¤òÎÏÀâ¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤â¼«¼ç¥È¥ì¤òÀçÂæ¤Ç³ÚÅ·¼ã¼ê¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖÀçÂæ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ»á¤ÏÁ°Æü¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹²ÃÆþ¤Ë¡Ö¡Êµð¿Í¤¬¡ËÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£É¾ÏÀ²È¤¬£±£°¿Í¤¤¤ì¤Ð£¸¿Í°Ê¾å¤¬£Ö¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖºòÆü£±£°¿ÍÃæ£¸¡Á£¹¿Í¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¾Âç¤Î³ÍÆÀ¤Ç£±£°£°¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤òà¾åÊý½¤Àµá¡£µð¿Í¤Î¥ê¡¼¥°£²Ï¢ÇÆ³ÎÄê¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ»á¤ÏÀè·î£²£´Æü¡¢ÅÄÃæ¾¤Î³ÚÅ·¼«Í³·ÀÌó¤ÎÊó¤Ë³ÚÅ·¡¦ÀÐ°æ°ìµ×¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£