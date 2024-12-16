Prime Video、Official髭男dismのアリーナツアーを独占配信
Prime Video(プライムビデオ)は、Official髭男dismが今秋に開催した全国アリーナツアー「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」における、2024年11月13日のKアリーナ横浜公演を2025年3月17日より独占配信する。
Official髭男dismは、今年7月24日にメジャー3rdアルバム「Rejoice」をリリースし、9月より全国5都市10公演に及ぶアリーナツアー「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」を開催。9月20日のマリンメッセ福岡A館(福岡県)を皮切りに、大阪城ホール(大阪府)、ポートメッセなごや 第1展示館(愛知県)、Kアリーナ横浜(神奈川県)を巡り、11月20日の真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道)で、ツアーファイナルを迎えた。
さらに、12月には初のアジアツアー「OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - 」を開催。ソウル・KINTEX Hall 5、台北・TAIPEI ARENAでの公演を終え、国内外合わせて13万7千人を動員するツアーとなった。
Prime Videoでは、11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を、2025年3月17日より世界独占配信。Prime VideoでOfficial髭男dismの公演を配信するのは、今回が初。ライブでは最新アルバム「Rejoice」に収録の「Subtitle」、「SOULSOUP」、「Sharon」、などを披露。さらに、新曲「Same Blue」や、ライブの人気定番曲である「宿命」や「Stand By You」を演奏した。