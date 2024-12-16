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Oh Gary, how could you do this to me? 🥹 pic.twitter.com/OoooQI77ZS— Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2024
Elon Musk is mad at the SEC again - The Verge
https://www.theverge.com/2024/12/12/24320060/elon-musk-sec-alex-spiro-tesla-neuralink-twitter
SEC is being unfair to Elon Musk, billionaire's lawyer says • The Register
https://www.theregister.com/2024/12/13/elon_musks_lawyer_sec_letter/
Elon Musk's Lawyer Rejects SEC Twitter Probe as 'Harassment' | PCMag
https://www.pcmag.com/news/elon-musk-sends-letter-rejecting-sec-twitter-probe
Elon Musk says SEC sent 'settlement demand' after Twitter deal probe
https://www.cnbc.com/2024/12/13/elon-musk-says-sec-sent-settlement-demand-after-twitter-deal-probe.html
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