Official髭男dism、Ｋアリーナ横浜公演をPrime Videoで独占配信 3・17から
4人組バンド・Official髭男dismが今秋に開催した『Official髭男dism Arena Tour 2024 ‐ Rejoice -』のKアリーナ横浜公演の様子を、2025年3月17日よりPrime Videoにて140以上の国と地域で独占配信することが決定した。
【動画】丸く切り取られた青空の映像が印象的！疾走感のあるOfficial髭男dismライブ映像
ヒゲダンは７月にリリースしたメジャー3rdアルバム『Rejoice』を引っ提げ、９月から9月より全国5都市10公演に及ぶアリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』を開催。12月には初のアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - 』を開催し、ソウル、台北での公演を終え、国内外合わせて13万7000人を動員するツアーとなった。
さらに、本編配信に先駆けて「Same Blue」のライブ映像を公開。ミュージックビデオでも見られる、丸く切り取られた青空の映像が印象的な、ライブならではの疾走感ある映像に仕上がっている。
なお、ヒゲダンは、2025年5月から初のスタジアムライブ『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』の大阪、神奈川での開催も決定している。チケット販売はきょう16日よりファンクラブ会員先行を受付中。
■『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』
【大阪公演】
日付：2025年5月17日（土）、18日（日）
会場：大阪・ヤンマースタジアム長居
開場：15：30／開演：17：30
【神奈川公演】
日付：2025年5月31日（土）、6月1日（日）
会場：神奈川・日産スタジアム
開場：16：00／開演：18：00
【動画】丸く切り取られた青空の映像が印象的！疾走感のあるOfficial髭男dismライブ映像
ヒゲダンは７月にリリースしたメジャー3rdアルバム『Rejoice』を引っ提げ、９月から9月より全国5都市10公演に及ぶアリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』を開催。12月には初のアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2024 - Rejoice - 』を開催し、ソウル、台北での公演を終え、国内外合わせて13万7000人を動員するツアーとなった。
なお、ヒゲダンは、2025年5月から初のスタジアムライブ『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』の大阪、神奈川での開催も決定している。チケット販売はきょう16日よりファンクラブ会員先行を受付中。
■『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』
【大阪公演】
日付：2025年5月17日（土）、18日（日）
会場：大阪・ヤンマースタジアム長居
開場：15：30／開演：17：30
【神奈川公演】
日付：2025年5月31日（土）、6月1日（日）
会場：神奈川・日産スタジアム
開場：16：00／開演：18：00