ディズニーの人気キャラクター“チップ&デール”のスペシャルカフェ「『チップとデール』OH MY CAFE」が、12月20日(金)〜2025年2月2日(日)の期間、東京・新宿にある「OH MY CAFE」で開催される。■予約特典やスーベニアも用意今回開催される「『チップとデール』OH MY CAFE」は、チップとデールと一緒に楽しいメニューを味わいながら、春夏秋冬を振り返り、2024年の締めくくりと2025年を迎えられる、“HAPPY DIARY”をコンセプトにしたスペシャルカフェ。

期間中は、季節をイメージした料理として、春はあたたかい春の森の中で切り株の上でピクニックしているイメージの切り株サンドイッチ、冬はホワイトメリークリスマスをイメージしたマグケーキなど、ユーモアいっぱいのメニューを楽しめる。また、2匹のさまざまな日常を切り取った、かわいくて見ているだけで元気になるようなアートを使用したオリジナルグッズやスーベニアも用意。加えて、事前予約者限定カフェ利用特典や、SNSキャンペーンも展開される。なお、「OH MY CAFE」はディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、全てのメニューが塩分控えめで低糖質な身体にやさしいヘルシーなメニューを提供する。