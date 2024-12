最新の映画動員ランキング(12月13日〜15日の3日間集計、興行通信社調べ)は、人間の体内の細胞を擬人化して話題を呼んだ漫画を武内英樹監督が映画化した『はたらく細胞』が、初日から3日間で動員61万2000人、興収8億4500万円をあげ、初登場1位を獲得した。赤血球役の永野芽郁、白血球(好中球)役の佐藤健がダブル主演し、人間の親子役に芦田愛菜、阿部サダヲがふんしている。

2位には、前週1位で初登場した『モアナと伝説の海2』が続き、週末3日間で動員44万5000人、興収5億9800万円を記録。累計成績は動員135万人、興収18億円を突破した。3位は『劇場版 ドクターX』となり、週末3日間で動員27万1000人、興収3億7000万円をあげた。累計成績は動員103万人、興収13億円を超えている。4位には、廣嶋玲子氏の児童小説を中田秀夫監督が実写化した『映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』が、初日から3日間で動員12万1000人、興収1億5700万円をあげランクイン。店を訪れる幸運のお客様の願いを察してのぞみの駄菓子を勧める銭天堂の店主・紅子を天海祐希が特殊メイクで演じ、紅子を敵視するたたりめ堂の主人・よどみを上白石萌音、その他、大橋和也(なにわ男子)、伊原六花らが共演している。5位には、マーベル史上最もバイオレンスなヴィランを描いた『クレイヴン・ザ・ハンター』が初登場。アーロン・テイラー=ジョンソンが強靭な肉体に野獣のようなパワーとスピード、研ぎ澄まされた五感で獲物をどこまでも追跡するクレイヴンを演じ、共演はアリアナ・デボーズ、フレッド・ヘッキンジャー、アレッサンドロ・ニヴォラ、他。監督はJ・C・チャンダー。既存作品では、公開5週目を迎えた『室井慎次 生き続ける者』が累計で動員113万人、興収15億円を突破した。■全国映画動員ランキングトップ10(12月13日〜15日)1(NEW)はたらく細胞(公開週1)2(1↓)モアナと伝説の海2(2)3(2↓)劇場版ドクターX(2)4(NEW)映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(1)5(NEW)クレイヴン・ザ・ハンター(1)6(3↓)正体(3)7(5↓)室井慎次 生き続ける者(5)8(6↓)劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK(6)9(4↓)うちの弟どもがすみません(2)10(7↓)六人の嘘つきな大学生(4)※11(9↓)PUI PUIモルカー ザ・ムービー MOLMAX(3)『はたらく細胞』(C)清水茜/講談社(C)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社(C)2024 映画「はたらく細胞」製作委員会(C)2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.