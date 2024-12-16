µÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¤¬·ÝÇ½À¸³è42Ç¯´Ö¤Ç¡Ö¥×¥í¤Ï°ã¤¦¤Ê¤¡¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿2¿Í¤ÎÌ¾ÇÐÍ¥¡¡¼ÂÌ¾¤ÇÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ê58¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ê¤æ¤³¹Æ»Î¹¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½À¸³è42Ç¯´Ö¤Ç¡Ö¥×¥í¤Ï°ã¤¦¤Ê¤¡¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶¯¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥2¿Í¤ò¼ÂÌ¾¤Çµó¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×¤Î²¬ÉôÂç¡Ê35¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µÜÀî¡¢½÷Í¥¤Î¿ÜÆ£ÍýºÌ¡Ê48¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê37¡Ë¤È¤¤¤¦4¿Í¤ÇÅìµþ¡¦¿À³Úºä¤ò¡È³¹¥Ö¥é¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢µÜÀî¤Î·ÝÇ½À¸³è¤¬42Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢²¬Éô¤¬¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤È¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤È¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö»Å»ö¤¬½çÄ´¤Ê»þ¤â¤¢¤ì¤ÐÉÔÄ´¤Ê»þ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡×¤È¤·¤¿µÜÀî¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç2²ó¡¢¥×¥í¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡µÜÀî¤ÏÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ê56¡Ë¤¬¤«¤Ä¤Æ¼ç±é¤·¤¿TBS·Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖJIN¡½¿Î¡½¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë»þ¡¢¡ÖÆ±¤¸ÅÚº´ÈÍ¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¡×¤Ç¤¢¤ëÆâÌîÀ»ÍÛ¡Ê56¡Ë¤È¸½¾ì¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤¼¤ó¤Ã¤¼¤óÉÔ°¦ÁÛ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ¶±öÂÐ±þ¡£¡Ö¿ïÊ¬¡¢ÉÔ°¦ÁÛ¤Ê¿Í¤À¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ±éµ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ´»£±Æ¤¬½ªÎ»¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÆâÌî¤¬µÜÀî¤Î¤â¤È¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀèÇÚ¤Ë¼ºÎé¤À¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ËÜÅö¤Ë¤´ÌµÎé¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤¤¤¿¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿µÜÀî¡£¤½¤Î¸å¡¢º£ÅÙ¤Ïºæ²í¿Í¡Ê51¡Ë¼ç±é¤ÎTBS·Ï¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Ïºæ¤¯¤ó¤ò¤¤¤¸¤á¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÄÆâÌî¼°¤À¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶¯¤¯¿´¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤À¤¬¡Ä¡£¡Öºæ¤¯¤ó¤¬¤Í¡¢¤¢¤Î¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ó¤Î¤è¡Á¡£¡È¤¤¤¤Å·µ¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡É¤È¤«¡×¤È¤¢¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÆâÌî¼°¡É¤ò´Ó¤¤¤ÆÎä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤â»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö·üÌ¿¤Ë¤·¤¿¤è¡ªÉ¬»à¤Ë¡ª¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÄ¶±öÂÐ±þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤µÜÀî¡£½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤Èºæ¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îºæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÀî¤Ï¡Ö2¥Ú¡¼¥¸¤È¤«3¥Ú¡¼¥¸¤ÎÄ¹Âæ»ì¤òÁ´¤¯NG½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥×¥í¤À¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥í¤Ï°ã¤¦¤Ê¤¡¡Á¡ª¤Ã¤Æ¡£¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£