MY FIRST STORY、映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』主題歌「BREAK IT DOWN」MV公開
MY FIRST STORYが、新曲「BREAK IT DOWN」のミュージックビデオを公開した。
◆MY FIRST STORY MV
「BREAK IT DOWN」は2024年11月にシングルリリースされ、映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』の主題歌として書き下ろされた。今作はCGを駆使した壮大なスケールのミュージックビデオとなっており、重厚で壮大なロックサウンドのなかで、主人公の挑戦と決意を描いている。
ぜひ、2025年1月31日公開の全国ロードショーも楽しみにしてほしい。
新曲「BREAK IT DOWN」
配信サービス：https://zula.lnk.to/kqjX0jZL
［収録曲］
M-1. BREAK IT DOWN
（作詞：Hiro,nana hatori／作曲：MY FIRST STORY,CHIMERAZ）
M-2. 鴉
（作詞作曲：MY FIRST STORY,CHIMERAZ）
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