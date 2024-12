MY FIRST STORYが、新曲「BREAK IT DOWN」のミュージックビデオを公開した。「BREAK IT DOWN」は2024年11月にシングルリリースされ、映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』の主題歌として書き下ろされた。今作はCGを駆使した壮大なスケールのミュージックビデオとなっており、重厚で壮大なロックサウンドのなかで、主人公の挑戦と決意を描いている。

新曲「BREAK IT DOWN」

配信開始日:2024年11月11日(月)

配信サービス:https://zula.lnk.to/kqjX0jZL



[収録曲]

M-1. BREAK IT DOWN

(作詞:Hiro,nana hatori/作曲:MY FIRST STORY,CHIMERAZ)

M-2. 鴉

(作詞作曲:MY FIRST STORY,CHIMERAZ)



ぜひ、2025年1月31日公開の全国ロードショーも楽しみにしてほしい。