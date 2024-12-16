MY FIRST STORYが、新曲「BREAK IT DOWN」のミュージックビデオを公開した。

◆MY FIRST STORY MV

「BREAK IT DOWN」は2024年11月にシングルリリースされ、映画『BLUE FIGHT〜蒼き若者たちのブレイキングダウン〜』の主題歌として書き下ろされた。今作はCGを駆使した壮大なスケールのミュージックビデオとなっており、重厚で壮大なロックサウンドのなかで、主人公の挑戦と決意を描いている。


ぜひ、2025年1月31日公開の全国ロードショーも楽しみにしてほしい。

新曲「BREAK IT DOWN」

配信開始日：2024年11月11日（月）
配信サービス：https://zula.lnk.to/kqjX0jZL

［収録曲］
M-1. BREAK IT DOWN
（作詞：Hiro,nana hatori／作曲：MY FIRST STORY,CHIMERAZ）
M-2. 鴉
（作詞作曲：MY FIRST STORY,CHIMERAZ）


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