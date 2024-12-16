¹â¶¶¹îÅµ¡¢¡È´ÔÎñÊó¹ð¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö¤ß¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¹îÅµ¡¢60ºÐºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡ª
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢¡Ö60²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö³Ú²°Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢³Ú²°¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Î¡È60ºÐ½é¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡£¡Öº£Æü¤Ï2²ó¸ø±é¤Î¾å¤Ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ï¤º¤«¤ÊÍ¾¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï²ÈÂ²¤È²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªÍ§Ã£¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤ªÊÖ»öÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤â°ìÇ¯·ò¹¯¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë°¦¤È»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°ìÇ¯¤â¤Þ¤¿·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤Ë³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Öº£Æü¡¢ÎÉ¤Æü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¤·¤¢¤ï¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎËèÆü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡Á¡×¡Ö·ò¹¯¤Ç¥¹¥Æ¥¤Êhappiness¤ÊºÐ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âº£¤Î¤Þ¤Þ¤Î¹îÅµ¤µ¤ó¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡×¡ÖËÜÆü¤Î¤ª»Å»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö´ÔÎñ¤È¤Ï¡ª¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¼ã¤¯¤Æ´ÔÎñ¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Öüâ¶¶¹îÅµ¡×¥Ö¥í¥°
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶¹îÅµ¡¢60ºÐºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡ª
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢¡Ö60²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö³Ú²°Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢³Ú²°¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¤Î¡È60ºÐ½é¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¡£¡Öº£Æü¤Ï2²ó¸ø±é¤Î¾å¤Ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ï¤º¤«¤ÊÍ¾¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï²ÈÂ²¤È²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªÍ§Ã£¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤ªÊÖ»öÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Öº£Æü¡¢ÎÉ¤Æü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¤¤·¤¢¤ï¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎËèÆü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡Á¡×¡Ö·ò¹¯¤Ç¥¹¥Æ¥¤Êhappiness¤ÊºÐ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âº£¤Î¤Þ¤Þ¤Î¹îÅµ¤µ¤ó¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡×¡ÖËÜÆü¤Î¤ª»Å»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö´ÔÎñ¤È¤Ï¡ª¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª¼ã¤¯¤Æ´ÔÎñ¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Öüâ¶¶¹îÅµ¡×¥Ö¥í¥°