『ライオン・キング』の主人公であるシンバの父・ムファサ王の<始まりの物語>を描く『ライオン・キング:ムファサ』

2024年12月20日(金)の日本公開を前に、超実写プレミアム吹替版『ライオン・キング:ムファサ』ミュージカルプレミアを開催!

尾上右近さんや松田元太さんなど超実写プレミアム吹替版声優陣が一堂に会し、作中に登場するミュージカルナンバーを生歌唱しました☆

ディズニー映画 超実写プレミアム吹替版『ライオン・キング:ムファサ』ミュージカルプレミア

開催日:2024年12月16日(月)

超実写プレミアム吹替版声優陣が一堂に会し、作中に登場するミュージカルナンバーを生歌唱しました。

『ライオン・キング』から続投となるおしゃべりなミーアキャット、ティモン役のミキ・亜生さんのナレーションでイベントがスタート!

吉原光夫さん&和音美桜さん「遥かなミレーレ」

まだ見ぬ安息の地ミレーレに思いをはせる楽曲「遥かなミレーレ」

ムファサの両親、マセゴとアフィアは、豊かな緑と水に満ち、あらゆる生き物たちが豊かに暮らし、命の輪で繋がっている夢のような新天地ミレーレを目指して光の先へと幼いムファサをいざないます。

ムファサの父マセゴを演じた吉原光夫さんとムファサの母アフィアを演じた和音美桜さんが歌い上げます。

尾上右近さん&MARIA-Eさん「聞かせて」

尾上右近さんと後にムファサの妻となるサラビ役のMARIA-Eさんが互いに芽生えた恋心について歌った楽曲「聞かせて」

仲間たちを守るため、約束の地・ミレーレを目指し、過酷な冒険の旅に出たムファサとタカ。

そんな旅の途中で彼らと出会い、仲間となったサラビ。

雪山でムファサとサラビは、お互いに思いを寄せ始めます。

尾上右近さん&松田元太さん「ブラザー/君みたいな兄弟」

ムファサ役の尾上右近さんとタカ役の松田元太さんが歌う「ブラザー/君みたいな兄弟」

先日のイベントでも圧倒的な歌声を披露し会場を盛り上げたナンバーです。

両親と離れ、孤児となったムファサは、のちにスカーと呼ばれる王の血を引くライオンのタカに命を救われます。

血の繋がりを越えて兄弟の絆で結ばれた二頭は、仲睦まじく成長していきました。

歌唱が終わると、冷酷な敵ライオン・“キロス”を演じた渡辺謙さんがサプライズで登場!

ムファサ、タカ、キロスがこの日初めて舞台上で揃いました。

ミュージカルプレミアの感想・作品のみどころ

続いて、歌唱を終えた感想や作品の見どころについてのトークセッション。

尾上右近さん:収録の段階から公開に向けての気持ちを強くもって挑みました。歌舞伎の人間なので生の空間で味わうことで時間をもつというところもありますので、今日のプレミアを皆さんと迎えられて本当に嬉しく思っています。

兄弟の絆でいうと、お互い影響を与え続ける、寄り添うことの重要さというのを感じていただけると思います。

松田元太さん:僕がつとめたタカはムファサの存在がタカの中でもものすごく大きくて。タカはより繊細で、僕は世界中の誰よりもタカ、スカーを愛しています。

皆さんにやっと映画を見ていただけるというのが嬉しくて、この映画に出会えたこと、たくさんの方々に出会えたことを感謝しています。ディズニー史上最強の作品になったと思います。

MARIA-Eさん:ここが映画館であることを忘れてしまうような作品になっています。『ライオン・キング』は大好きで何度も見てきた作品です。私がいまここに居られることが大変光栄です。今日は楽しんで帰ってください。

吉原光夫さん:過去に劇団四季でシンバ、ムファサを演じたご縁があり、今回このマセゴということで三代にわたって演じることができました。

舞台版では三日月に例えられ、ムファサを太陽に例えられていたんです。今回ムファサがどんな過去を持っているのか興味を持ちました。

和音美桜さん:夫(吉原光夫さん)と一緒に夫婦役で出演できたことに大変嬉しく思っています。

夫から『ライオン・キング』の説明をたくさん教えてもらったので映画を見るのを楽しみにしています。ムファサへは息子へ語りかけるように演じました。

ミキ・亜生さん:前作に引き続きやらせていただきました。どんどん新キャストが発表されていく中、僕の役がなかなか発表されなくて、心配で確認してしまいました。続投できて安心しております。

渡辺謙さん:僕のやったキロスっていうのは群社会から外れた白いライオンたちの群れなんですね。ムファサにしてもタカにしても、サラビ、ラフィキにしてもね、みんなどっか群れから離れてった孤独のやつらが一生懸命肩寄せ合って動いていく旅していく。結構切ない話なんですよ。

『ライオン・キング:ムファサ』は吹替版で見るべき作品です。元太と一緒に完成版を見たのですが、この2人(ムファサとタカ)が涙を誘うくらい気持ちよく仲良しなんです。胸を張ってオススメできる作品になりました。ぜひ劇場でご覧ください。

「ブラザー/君みたいな兄弟」について聞かれると、

尾上右近さん:

「ブラザー/君みたいな兄弟」は、とにかくこの兄弟が仲良かった、その兄弟の絆の深さと楽しさっていうものを愉快さとはつらつとしたエネルギーでとても感じるだからこそ、ライオンキングをご存知の方は切なく聞こえてくるっていうこともあると思います。いろんな見方ができる曲に出来上がってるなっていうふうにも思います。

松田元太さん:

兄弟の絆っていうのがもうもう一番ちゃんと見えるというか、本当可愛らしくて明るくて、もう本当に超かわいいんですよ!その2人の関係性がもうセリフもそうなんですけども、ムファサの歌のパートが下パートというか、しっかりタカを支えるようになっているのがいいですね。

『ライオン・キング:ムファサ』の音楽を担当したリン=マニュエル・ミランダよりメッセージ映像が到着!

渡辺謙さん:なんてややこしい曲を作ったんだと思ったんです。彼がキロスの日本語役にケン・ワタナベと見たときにコーヒーを吹いちゃった。すごいサプライズで楽しみにしているとメールをもらいました。

ここだけでしか聴くことのできない、一夜限りのプレミアムなパフォーマンスで会場を盛り上げました。

ディズニー映画 超実写プレミアム吹替版『ライオン・キング:ムファサ』は、2024年12月20日より全国公開です。

ライオン・キング:ムファサ作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

字幕版声優:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、マッツ・ミケルセン、ドナルド・グローヴァー、ブルー・アイビー・カーター、ビヨンセ・ノウルズ=カーター、ジョン・カニ、セス・ローゲン、ビリー・アイクナー、プレストン・ナイマン、カギソ・レディガ

超実写プレミアム吹替版声優:尾上右近、松田元太(Travis Japan)、MARIA-E、吉原光夫、和音美桜、悠木碧、LiLiCo、賀来賢人、門山葉子、佐藤二朗、ミキ亜生、駒谷昌男、渡辺謙

『美女と野獣』『アラジン』を超えるディズニー映画全世界No.1ヒット作『ライオン・キング』。

ディズニー史上、最も温かく切ない”兄弟の絆”の物語。

息子シンバを命がけで守った父ムファサ王。孤児であった彼の運命を変えたのは、ムファサの命を奪った“ヴィラン”スカーとの幼き日の出会いだった。

血のつながりを越えて兄弟の絆でむすばれた彼らは、冷酷な敵ライオンから群れを守るため、新天地を目指す旅に出るが…。

「ずっと“兄弟”でいたかった」──ムファサを偉大な王にした兄弟の絆に隠された、驚くべき“秘密”とは?

心ゆさぶる楽曲にのせて、『ライオン・キング』はじまりの物語を超実写版で描くキング・オブ・エンターテイメント!

(c) 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

