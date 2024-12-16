¡ÖÖ¢É÷¤Î¸×¤òÊá¤¨¤Æ¤ß¤»¤è¡×ÅÂÍÍ¤«¤éÌµÍýÆñÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿°ìµÙ¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ú¤È¤ó¤Á¤Ð¤Ê¤·¤Î¤Í¤³¡Û¡¿¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¦
¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´21²ó¡Û¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡Ä¡© ÅíÂÀÏº¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¢°ìµÙ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤ÊÀÎÏÃ¤äÆ¸ÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬»²Àï¡ª ÁÇÅ¨¤ÊÀÎÏÃ¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¿¤Á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë!? Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¾Ð¤¤¤ÈÌþ¤ä¤·¤¬°î¤ì½Ð¤¹¡ª ¤È¤Ã¤Æ¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤ë¤¤¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Æ¸ÏÃ¡ß¤Í¤³¤ÎÌþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¤Þ¤ó¤¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
°ìµÙ¤µ¤ó
¤à¤«¤·°ìµÙ¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ªË·¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê°ïÏÃ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª»û¤ÎÏÂ¾°¤µ¤ó¤¬ÆÇ¤Ç¤¢¤ë¤È±³¤Ä¤¡¢±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿å°»¤òÁ´Éô¿©¤Ù¤¿»þ¤Ï¡¢ÏÂ¾°¤µ¤ó¤Î¥Ä¥Ü¤ò¤ï¤¶¤È²õ¤·¤Æ¡ÖÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÆÇ¤ò°û¤ó¤Ç»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¶¶¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Ï¤·¤ï¤¿¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡×¤È°ÕÃÏ°¤ÊÎ©¤Æ»¥¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¡¢Æ²¡¹¤È¿¿¤óÃæ¤òÊâ¤¯¡£
¤ª¾ë¤Î¤ªÅÂÍÍ¤ËÌë¤ÊÌë¤Ê½Ð¤Æ¤¯¤ëÖ¢É÷¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸×¤òÂà¼£¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤³¤Î¸×¤òÖ¢É÷¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£