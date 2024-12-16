

※12月25日、東証スタンダード市場に上場予定のアルピコホールディングス <297A> [東証Ｓ]、ＭＩＣ <300A> [東証Ｓ]は16日、公開価格を発表した。



●アルピコホールディングス <297A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：12月25日



事業内容：小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの

企画、管理及び運営



公開価格：191円

仮条件：173円～191円

想定発行価格：209円



上場時発行済み株式数：7111万3460株

公募：1100万株

売り出し：142万8500株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限186万4200株

申込期間：12月17日～20日

払込日：12月24日



主幹事：みずほ証券



●ＭＩＣ <300A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：12月25日



事業内容：リテール販促における総合支援事業（業務改善コンサル

ティング、販促物の印刷/製造、フルフィルメント、シス

テム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールド

サポート等）



公開価格：960円

仮条件：900円～960円

想定発行価格：900円



上場時発行済み株式数：710万株

公募：110万株

売り出し：70万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限27万株

申込期間：12月17日～20日

払込日：12月24日



主幹事：野村證券



[2024年12月16日]





株探ニュース

