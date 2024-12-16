本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (16日大引け後 発表分)
※12月25日、東証スタンダード市場に上場予定のアルピコホールディングス <297A> [東証Ｓ]、ＭＩＣ <300A> [東証Ｓ]は16日、公開価格を発表した。
●アルピコホールディングス <297A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：12月25日
事業内容：小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの
企画、管理及び運営
公開価格：191円
仮条件：173円～191円
想定発行価格：209円
上場時発行済み株式数：7111万3460株
公募：1100万株
売り出し：142万8500株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限186万4200株
申込期間：12月17日～20日
払込日：12月24日
主幹事：みずほ証券
●ＭＩＣ <300A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：12月25日
事業内容：リテール販促における総合支援事業（業務改善コンサル
ティング、販促物の印刷/製造、フルフィルメント、シス
テム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールド
サポート等）
公開価格：960円
仮条件：900円～960円
想定発行価格：900円
上場時発行済み株式数：710万株
公募：110万株
売り出し：70万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限27万株
申込期間：12月17日～20日
払込日：12月24日
主幹事：野村證券
[2024年12月16日]
株探ニュース