※12月25日、東証スタンダード市場に上場予定のアルピコホールディングス <297A> [東証Ｓ]、ＭＩＣ <300A> [東証Ｓ]は16日、公開価格を発表した。

●アルピコホールディングス <297A>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：12月25日

　事業内容：小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの
　　　　　　企画、管理及び運営

　公開価格：191円
　仮条件：173円～191円
　想定発行価格：209円

　上場時発行済み株式数：7111万3460株
　公募：1100万株
　売り出し：142万8500株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限186万4200株
　申込期間：12月17日～20日
　払込日：12月24日

　主幹事：みずほ証券

●ＭＩＣ <300A>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：12月25日

　事業内容：リテール販促における総合支援事業（業務改善コンサル
　　　　　　ティング、販促物の印刷/製造、フルフィルメント、シス
　　　　　　テム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールド
　　　　　　サポート等）

　公開価格：960円
　仮条件：900円～960円
　想定発行価格：900円

　上場時発行済み株式数：710万株
　公募：110万株
　売り出し：70万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限27万株
　申込期間：12月17日～20日
　払込日：12月24日

　主幹事：野村證券

[2024年12月16日]


株探ニュース