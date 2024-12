アートディレクター秋山具義が選ぶ2024年のNo.1！ 話題のピザ店の「マルゲリータ」

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。アートディレクターの秋山具義さんに、最も印象に残った店などを教えていただきました。

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」「人におすすめしたいお取り寄せ」をうかがいました。

今回は、アートディレクターの秋山具義さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った飲食店と料理を教えてください

A. 「400℃ PIZZA TOKYO」の「マルゲリータ」です

マルゲリータ 出典:祐天寺マンさん

最初のピザ、マルゲリータを一口食べた時に、今まで食べていたピザの食感と全く違ったので驚きました。生地に瑞々しさを感じて、ものすごくおいしかった。ピザ窯ではなくベルトコンベア式の機械で高温で一気に焼き上げる焼き方を見て、ピザは窯で焼かないとおいしくない……という常識が吹っ飛びました。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「ぼてやん多奈加」の「ミックス玉」1,080円です

ミックス玉 出典:yuuki5632さん

<店舗情報>◆400℃ PIZZA TOKYO住所 : 東京都新宿区若宮町13-1 kif annex 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

富山駅近くのお好み焼きの行列店で、焼くのに30〜40分かかるのでかなりの待ち時間でした。生地はパンケーキのようにフワッとしていて、自家製のまろやかなマヨネーズがたまらないおいしさでした。なんでこのお好み焼きは四角いのかな?と最初思いましたが、長時間焼く必要があるので鉄板に円形よりも四角い方がたくさん並べられるからなんですかね、よく考えられています。

2024年のお取り寄せ

Q. 2024年に出会った、人におすすめしたいお取り寄せを教えてください

A. 「湘南韓国料理GOKAN」の「江ノ島名物 竜宮漬け」4,536円です

江ノ島名物 竜宮漬け 出典:maaaaackyさん

<店舗情報>◆ぼてやん多奈加住所 : 富山県富山市新富町1-2-3 CiC B1FTEL : 076-442-2152

いくら、とびっこ、アワビ、ホタテ、釜揚げしらす、辛子明太子、生のり、めかぶ、アカモクが入っていて贅沢です。熱々ご飯にのっけて、ピリ辛であと引く味でおいしかった。冷凍保存できるので便利です。

<店舗情報>◆湘南韓国料理GOKAN住所 : 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-13-12TEL : 050-5597-5239

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

