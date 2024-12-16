Ì¾ÁÒ½á&ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤ÎÄ¹ÃËà´é½Ð¤·á¼Ì¿¿¤¬SNS¤ÇÂçÈ¿¶Á¡Ö¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í♡¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÁÒ½á(56)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Îà´é½Ð¤·á¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾ÁÒ¤Ï¡Ö12·î9Æü¤ÏÂ©»Ò¤Î17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿Æ¥Ð¥«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¿´¤âÍ¥¤·¤¯¤¤¤¤ÃË¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°¦Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤¤¤¤ÃË¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡£¿ÆÉã¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡£ËÜÅö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¾®1¤«¤éÄü¤á¤ºÂç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤·¡¢MLB¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¤È»×¤ï¤ì¤ëµå¾ì¤ÇÌ¾ÁÒ¤ÈÍÄ¤Æü¤ÎÄ¹ÃË¤¬²á¤´¤¹¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò²Ã¹©¤Ê¤·¤Îà´é½Ð¤·á¤ÇÅê¹Æ¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤¿¸½ºß¤Î2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢ºÊ¤Ç¸µ¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà(54)¤äÄ¹½÷(14)¤â°ì½ï¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í♡¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Î¤ª´é¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²...¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£