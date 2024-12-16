B1·²ÇÏ¤¬Àì½¤Âç¤ÎÞÉÌî¥±¥Ëー¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡ÄÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½·Ð¸³»ý¤Ä22ºÐ¤Î198¥»¥ó¥ÁSF
¡¡12·î16Æü¡¢B1ÅìÃÏ¶è¤Î·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤Ï¡¢Àì½¤Âç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÞÉÌî¥±¥Ëー¤È2024－25¥·ー¥º¥ó¤Î¿·µ¬Áª¼ê·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¸½ºß22ºÐ¤ÎÞÉÌî¤Ï¡¢198¥»¥ó¥Á87¥¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¡£µþÅÔÉÜ¤Î¶¯¹ë¡¦ÍìÆî¹â¹»¤«¤éÀì½¤Âç¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¡¢´ØÅìÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆµþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤È»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø2023 FIBA 3¡ß3 U23¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2023¡Ù¤ä¡ØFISU¥ïー¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¥²ー¥à¥º¡Ù¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤â»ý¤Ä¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌóÈ¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÞÉÌî¤Ï¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ÞÉÌî¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¡×¡¢¡Ö¾¡Íø¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¡×¤Î2ÅÀ¤òµó¤²¡¢¡Ö·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¾Íè¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£