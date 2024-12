LiSA、約3年ぶりの全国アリーナツアー16公演を完走＆2025年5月14日、15日にソロデビュー14周年を記念した武道館公演が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LiSAが、2024年9月から実施となった約3年ぶりのアリーナツアー、『ソニー銀行 presents LiSA LiVE is Smile Always〜COCKTAiL PARTY〜[SWEET&SOUR]』の全16公演を12月15日(日)の福井県・サンドーム福井公演をもって無事完走した。本アリーナツアーはそれぞれの会場で「SWEET」「SOUR」と異なるセットリストで2日間ずつ開催された公演。2日間で全11種類(SWEET:8種類、SOUR:7種類、共通4種類)の衣装、メドレーを含む全45曲の楽曲(SWEET:27曲、SOUR:27曲、共通9曲)を惜しみなく各日2時間半のセットを披露し会場は熱狂の渦に包まれた。

今年リリースとなったTVアニメ『魔法科高校の劣等生』第3シーズン オープニング主題歌「Shouted Serenade」、アニメ『NieR:Automata Ver1.1a』第2クール OPテーマ「ブラックボックス」をはじめ、最新曲であるTVアニメ『シャングリラ・フロンティア』2nd season 第1クール OPテーマ「QUEEN」からアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編 OPテーマ「紅蓮華」まで、新旧織り交ぜたアニメ主題歌を軸にキャリア初期の楽曲やコラボレーション楽曲、ゲストボーカル参加曲まで網羅したLiSAのキャリア集大成とも言えるようなセットリストとなった。

また、2025年5月14日(水)15日(木)にソロデビュー14周年を記念した武道館公演が解禁となり、期待が高まる。この度11月30日(土)、12月1日(日)の東京・代々木体育館公演で披露されたライブ写真も到着した。

『ソニー銀行 presents LiSA LiVE is Smile Always〜COCKTAiL PARTY〜[SWEET&SOUR]』

<SWEET セットリスト>

Rally Go Round

Hi FiVE!

妄想コントローラー

MAKE A MiRACLE

sweet friendship

蜜

DOCTOR

Bad Sweet Trap

わがままケット・シー

**********

【カクテルメドレーSWEET】

赤い罠

KiSS me PARADOX

土曜日のわたしたちは

夕景イエスタデイ

リングアベル

Crow Song

LiVE DiVE MHz!!

だってアタシのヒーロー。

**********

ブラックボックス

ROCK-mode’18

Rising Hope

QUEEN

RUNAWAY

say my nameの片想い

一斉ノ喝采

拝啓、わたしへ

シルシ

紅蓮華

<SOUR セットリスト>

ADAMAS

Catch the Moment

エスケープゲーム

オレンジサイダー

ハルシネイト

Empty MERMAiD

GL

洗脳

虚無

**********

【カクテルメドレーSOUR】

she

oath sign

träumerei

ナミダ流星群

再会

from the edge

Day Game

No More Time Machine

**********

ブラックボックス

ROCK-mode’18

Shouted Serenade

QUEEN

RUNAWAY

say my nameの片想い

一斉ノ喝采

拝啓、わたしへ

シルシ

紅蓮華

photo by 平野タカシ

ソニー銀行 presents

LiSA LiVE is Smile Always〜COCKTAiL PARTY〜

[SWEET&SOUR]

9/14(土)大阪城ホール ※SWEET

9/15(日)大阪城ホール ※SOUR

9/21(土)ポートメッセなごや 第1展示館(愛知) ※SWEET

9/22(日)ポートメッセなごや 第1展示館(愛知) ※SOUR

9/28(土)横浜アリーナ(神奈川) ※SWEET

9/29(日)横浜アリーナ(神奈川) ※SOUR

10/19(土)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道) ※SWEET

10/20(日)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(北海道) ※SOUR

11/3(日)マリンメッセ福岡A館 ※SWEET

11/4(月祝)マリンメッセ福岡A館 ※SOUR

11/16(土)セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) ※SWEET

11/17(日)セキスイハイムスーパーアリーナ(宮城) ※SOUR

11/30(土)国立代々木競技場第一体育館(東京) ※SWEET

12/1(日)国立代々木競技場第一体育館(東京) ※SOUR

12/14(土)サンドーム福井 ※SWEET

12/15(日)サンドーム福井 ※SOUR

※DAY1がSWEET・DAY2がSOURとなります。

https://l.lxixsxa.com/cocktailparty/

●ライブ情報LiSA LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜2025年5月14日(水) 開場17:30/開演18:302025年5月15日(木) 開場17:30/開演18:30@日本武道館

チケット料金

全席指定 11,000円(税込)※来場者特典付

本日20:00より、モバイルFC「リサラボっ。」および「りさのことば」にてチケット先行受付開始!

FC「リサラボっ。」からお申し込み

https://k.lxixsxa.com/

「りさのことば」からお申し込み

https://lxixsxaxbookx.com/

受付期間

2024.12/15(日) 20:00 〜 2025.1/6(月) 23:59

●リリース情報

LiSA 23rd Single

TVアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』OPテーマ

「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」

3月5日発売

予約はこちら

https://lisa.lnk.to/ReawakeR_PKG

【初回生産限定盤(CD+GOODS)】



価格:¥2,200(税込)

品番:VVCL 2660~1

<CD>

1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)

作詞:Benjamin + cAnON. 作曲:澤野弘之 編曲:澤野弘之

2.タイトル未定1

3.タイトル未定2

4.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-

<GOODS>

・フォトブックレット(20P)

・ステッカー(4枚組)

【通常盤(CD)】



価格:¥1,430(税込)

品番:VVCL-2662

<CD>

1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)

作詞:Benjamin + cAnON. 作曲:澤野弘之 編曲:澤野弘之

2.タイトル未定1

3.タイトル未定2

4.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-

【期間生産限定盤(CD+Blu-ray)】



価格:¥2,420(税込)

品番:VVCL-2663〜4

<CD>

1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)

2.タイトル未定1

3.タイトル未定2

4.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -Instrumental-

5.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -TV ver.-

6.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -English TV ver.-

<Blu-ray>

1.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -MUSiC CLiP-

2.ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids) -俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow- non-credit opening-

※アニメ描きおろしイラスト使用デジパック仕様

※アニメ描きおろしイラスト使用ステッカー同梱

© Solo Leveling Animation Partners

関連リンク

LiSAオフィシャルサイト

http://www.lxixsxa.com/

『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』公式サイト

https://sololeveling-anime.net/