11月26日、東京・Zepp Haneda (TOKYO)でのお給仕(ライヴ)をもってBAND-MAIDの<ZEPP TOUR 2024>が幕を閉じた。名古屋、大阪、東京を巡演するわずか全4公演のコンパクトなツアーではあったが、今年最後のお給仕となるそのファイナル公演に触れた筆者は、意欲的な創作活動とライヴ活動の相乗効果の高さを実感させられることになった。ライヴバンドとしての成長/進化がその後の作品づくりに効力を発揮するだけではなく、クリエイティヴ面での充実がパフォーマンスの向上にも繋がるのだということを思い知らされたのだ。

セットリスト



2024年11月26日@Zepp Haneda Set list1 Forbidden tale2 endless Story3 Shambles4 Sense5 Protect You6 NO GOD7 Play8 Go easy9 DOMINATION10 Memorable11 Letters to you12 Brightest Star13 Get to the top14 After Life15 Bestie16 The one17 Choose me18 Toi et moi19 HATE?20 Unleash!!!!!21 TAMAYA!22 MagieEN Choose me