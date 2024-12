EBiDAN NEXTより選抜されたBOYZTERIOS from BATTLE BOYSが、16日に新曲「FLY AWAY」を配信リリースし、同日開催された「EBiDAN NEXTエリアコラボライブ第2弾」で初披露した。同ライブは東京・シティホール&ギャラリー五反田で行われ、第1部には、EBiDAN NEXT TOKYO、EBiDAN NEXT FUKUOKA、そしてBOYZTERIOS from BATTLE BOYSの3組が出演。各グループが個性を発揮し、観客を魅了した。

ライブの最後を飾ったのは、BOYZTERIOS from BATTLE BOYS。9人体制でのパフォーマンスで登場し、「What's up!!」で勢いのあるパフォーマンスとヘッドバンギングでファンの熱気を一気に高めた。その後、超特急の「Fantasy Love Train 〜君の元までつながるRail〜」をカバーし、オルゴール風のサウンドでクリスマス前のロマンチックなムードで会場を包み込んだ。そして、メンバー色違いのカラーパンツと白地に色鮮やかな花のデザインをあしらったキラキラと光る新衣装で登場し、新曲「Rise to the Future」を歌唱。曲中、中野龍がバク宙で会場を驚かせる一幕も。ラストには、この日配信リリースされた新曲「FLY AWAY」を披露。メンバーの長崎大晟(※崎=たつさき)が「光を届ける未来への曲」と話した同楽曲は、彼らの若さを表現するようなアップテンポの青春ソング。BOYZTERIOS from BATTLE BOYSのボーカルとダンスの両面で確かな実力を持つことを存分にアピールする内容となった。<セットリスト>M1. What's Up!!M2. 超特急 - Fantasy Love Train 〜君の元までつながるRail〜 (BOYZTERIOS from BATTLE BOYS Cover)M3. PRIZMAX - yours (BOYZTERIOS from BATTLE BOYS Cover)M4. Rise to the FutureM5. FLY AWAY