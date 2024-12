人気漫画『【推しの子】』(著•赤坂アカ×横槍メンゴ)の最終16巻が、12月18日に発売となる。これを記念して、をコンセプトとした東京ドームシティジャック企画「【推しの子】THE LAST STAGE in TOKYO DOME CITY」を開催する。「推してくれたから、たどり着けた。」をキーメッセージとして、最終巻発売日の12月18日から1月13日までの期間中、「後楽園ホールビル」「クリスタルアベニュー芝生広場」「東京ドームシティ アトラクションズ」「東京ドームシティ全域に点在するデジタルサイネージ」など、東京ドームシティ内のあらゆる場所を【推しの子】のキャラクターたちがジャックする。

全アイドルの夢の舞台「東京ドーム」のすぐ横では、本企画限定のスペシャルビジュアルが登場。【推しの子】のストーリーと、アイドルの聖地にふさわしいメッセージビジュアルを展開する。クリスタルアベニュー芝生広場のデジタルサイネージでは、楽曲「サインはB」を使用したB小町のライブ風の特別映像「B小町『サインはB』スペシャルマンガライブ」を毎晩19:00から5分間上演。広場に設置されたツリーのイルミネーションも楽曲と連動し、サイネージに囲まれた広場全体がライブ会場のように演出される。また東京ドームへと向かう道中には、「【推しの子】キャララッピング」としてアイ、ルビー、アクア、有馬かな、黒川あかね、MEMちょが柱巻きとして登場。キャラクターたちのさまざまな表情を楽しめる。【推しの子】劇中ポスター(全8種)さらに、作中で描かれたドラマ、番組、ライブ、舞台などのコンテンツの宣伝ポスターが、東京ドームシティ内の全8ヶ所に掲出される。個性豊かなキャラクターたちのビジュアルや名台詞が東京ドーム周辺に点在するデジタルサイネージに登場し、サイネージの形状に合わせた映像演出が展開される。「【推しの子】THE LAST STAGE スペシャルムービー」として東京ドーム周辺に点在するデジタルサイネージの表示や、「【推しの子】THE LAST STAGE 館内放送」として、東京ドームシティ内では、キャラクター同士の掛け合いをさまざまなパターンで楽しめる音声コンテンツを週替わりで館内放送する。他にも、東京ドームシティと各店舗では、コラボチケット、スタンプラリー、コラボメニュー、コラボグッズなど数々の特別コラボ企画を展開する。限定サイリウム付きの「【推しの子】THE LAST STAGE特典付きアトラクション3回券&スタンプラリーセット」(3,500円)を販売し、その特典として、「【推しの子】キャラパネル」が設置されたゴンドラに乗車できる。「【推しの子】劇中ポスター」を巡る「【推しの子】THE LAST STAGE スタンプラリー」(600円)も同時開催。「【推しの子】THE LAST STAGE 楽屋メシFES」では、“作中のタレントたちを喜ばせよう”というコンセプトのもと、東京ドームシティが本気で開発したケータリング・13店舗20種類のコラボメニューが登場。対象メニュー1品を注文すると、メニューとコラボしたキャラクターのクリアカード(全6種)が1枚もらえる。東京ドームシティ アトラクションズ バイキングゾーン芝生エリアでは、本特別コラボ企画限定のコラボグッズも販売する。販売場所には、巨大キャラパネルや、コミックスの表紙がデザインされたのぼりが登場。なお【推しの子】完結記念特設サイト特設サイト「FAN ARENA」では、本企画の最新情報紹介のほか、推しのキャラクターや作品に対するメッセージも投稿・閲覧できる。(C) 赤坂アカ×横槍メンゴ