タカラトミーアーツは、大人気ファッションドール「Blythe」のパッケージをそのままミニチュアにした「Blythe ミニチュアパッケージコレクション」を、12月下旬からカプセルトイで順次販売する。1回300円、全5種。「ブライス」は1972年にアメリカで誕生したドールシリーズで、ファッション感度の高いフォトジェニックなドールとして根強い人気があり、今年3月までに約530種類の関連ドール商品が誕生しているロングセラーシリーズだ。

「ミニチュアパッケージコレクション」は、実在する商品をパッケージごとミニチュアマスコットにした、当社で人気のガチャシリーズ。パッケージの印刷を再現しつつ、中に入れたプレートに中身の商品を印刷したシールを貼ることで、まるで商品が箱に入っているかのような立体感を表現していることが特長だ。今回商品化するのは、「ブライス」の中でもアニバーサリーを記念して作られた限定商品で、16周年(2017年)から20周年(2021年)までの5種類をラインアップしている。当時の商品をなるべく忠実に再現するべく、実際の商品パッケージの比率などをミニチュア用に調整して紙に印刷し組み立てており、裏面に記載されている商品ごとのコンセプトストーリーもそのまま表示している。また、箱の中にディスプレイされている「ブライス」本体や小物は、全て取り外して整えた状態で新たに撮影し、透明シールに印刷してからプレートに貼っている。これにより商品の細かな部分まで目で見て楽しむことができる。 さらに、付属のボールチェーンも商品のイメージに合わせてそれぞれ色をセレクトしている。BLYTHE and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc(C)2024 Hasbro.※ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標。