【トミカプレミアムunlimited 08 ヱヴァンゲリヲン新劇場版 アルピーヌ ルノー A310(葛󠄀城ミサト)】2025年2月 発売予定価格:1,320円

タカラトミーは、トミカプレミアムunlimitedシリーズからミニカー「トミカプレミアムunlimited 08 ヱヴァンゲリヲン新劇場版 アルピーヌ ルノー A310(葛󠄀城ミサト)」を2025年2月に発売する。価格は1,320円。

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」の劇中で、葛城ミサトの愛車として登場するアルピーヌ ルノー A310が登場。シンジを迎えにきたミサトが乗っていた車だが、使徒の襲来を受けて大破してしまう。「エヴァンゲリオン」シリーズの中でも、ファンにとってもなじみ深い車だ。

(C)カラー

ALPINE Official License Product. Vehicle models and Trademarks are protected by intellectual property laws. Used with permission of Alpine and Renault. All Rights reserved.