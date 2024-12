Adoが参加し、本日12月16日に配信リリースされたImagine Dragonsの新曲「Take Me to the Beach feat. Ado」のリリックビデオが公開された。

同楽曲は、6月28日にリリースされたImagine Dragonsによる6枚目の最新アルバム『ルーム』に収録されている「Take Me to the Beach」のリミックスシリーズ最終版。リリックビデオは、Adoの世界観が加えられた映像となっている。

同楽曲は個人の自由と社会的圧力から逃れるための避難場所を探求する楽曲で、安らぎと静けさが得られる場所に逃げ込みたいという願望を歌ったもの。リミックスシリーズとしては、これまでにAdoのほか、オーストラリア、イタリア、フランス各国のアーティストたちを客演に迎えたバージョンがリリースされている。

(文=リアルサウンド編集部)