ドナルド・トランプ次期米国大統領の夫人のメラニアさんが自身のXを更新。安倍昭恵さんとの3ショットを公開した。

「It was a privilege to host Mrs. Akie Abe at Mar-a-Lago once again. (再びマール・ア・ラゴに昭恵夫人をお迎えできたことは光栄でした)」と綴り投稿したのは、笑顔のトランプさんとメラニアさんに挟まれた安倍さんとの3ショット。フロリダ州の邸宅「マール・ア・ラーゴ」で撮影された1枚で「We fondly remembered her late husband, former Prime Minister Abe, and honored his remarkable legacy.(私たちは故人である安倍元首相を懐かしく思い出し、彼の素晴らしい功績を讃えました)」と2022年に亡くなった安倍晋三さんを悼んだ。

SNS上では「きっと、安倍総理もその場にいらっしゃることでしょう」「明恵夫人はトランプさんには最高のゲストの一人であると言う事実」「いやぁすごい、本当にすごい」「結構義理堅いな」「日米の絆」などの声が上がっている。