¡Ö·ë¹½µÁÍý·ø¤¤¤Ê¡×°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤Ã¤È¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥²¥¹¥È¤Î°ì¿Í¡×
¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤ÎÉ×¿Í¤Î¥á¥é¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖIt was a privilege to host Mrs. Akie Abe at Mar-a-Lago once again. (ºÆ¤Ó¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¥´¤Ë¾¼·ÃÉ×¿Í¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ç¤·¤¿)¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ð´é¤Î¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤È¥á¥é¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿°ÂÇÜ¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎÅ¡Âð¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¡×¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Ç¡ÖWe fondly remembered her late husband, former Prime Minister Abe, and honored his remarkable legacy.(»ä¤¿¤Á¤Ï¸Î¿Í¤Ç¤¢¤ë°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤·¡¢Èà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¤Þ¤·¤¿)¡×¤È2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¤µ¤ó¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤Ã¤È¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÌÀ·ÃÉ×¿Í¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¥²¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¦»ö¼Â¡×¡Ö¤¤¤ä¤¡¤¹¤´¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö·ë¹½µÁÍý·ø¤¤¤Ê¡×¡ÖÆüÊÆ¤Îå«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£