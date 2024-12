講談社は、サンリオキャラクターのシールがいっぱい入った『サンリオキャラクターズ まるごとシールブック2』を2024年12月12日に発売する。『サンリオキャラクターズ まるごとシールブック2』『サンリオキャラクター まるごとシールブック』は、2020年に発売され、シールブックでは異例の2万部超えを記録した。かわいいデザインが話題を呼んだという。そしてこの度、4年ぶりにシールブック第2弾の発売が決定。ハローキティ、マイメロディ、クロミ、リトルツインスターズ、シナモロール、ポムポムプリン、はぴだんぶいなど、サンリオの人気キャラクターが大集合し、シール枚数は全部で463枚。価格は1,320円。(c) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655974