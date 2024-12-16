¶¥ÇÏ¾ì°ÜÅ¾¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¡¡Ì¾ÃÏºÛ¡ÖNPOË¡¿Í¤ËìÞºá´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¸µ¿¦°÷¤Ë¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤ÍºáÈ½·è
Ì¾¸Å²°¶¥ÇÏ¾ì¤Î°ÜÅ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Î¸µ¿¦°÷¤Ë¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°¦ÃÎ¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Î¸µÁíÌ³¹Êó²ÝÄ¹¡¢ÀÐ¹õ¹°´îÈï¹ð¡Ê56¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¶¥ÇÏ¾ì¤Î°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ë¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¸µ¼Ò°÷¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¸½¶â¹ç¤ï¤»¤ÆÌó340Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¤òµá·º¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¸«ÊÖ¤ê¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
16Æü¤ÎÈ½·è¤ÇÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Ï¡ÖÆþ¶â¤¬¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÈï¹ð¿Í¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤¯¿äÇ§¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¡ÖNPOË¡¿Í¤ËìÞºá´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£