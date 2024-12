Xmasプレゼントにおすすめの【サンリオ】おもちゃはいかが？ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロールも！

クリスマスシーズンが近づいてきました。

子どもたちが楽しみにしているクリスマスプレゼント。今回は編集部で可愛いものが大好きな男の子・女の子に人気のサンリオキャラクターズの商品3つを紹介します。

メルちゃんとコラボした「おせわだいすき ハローキティ」も受賞!

いずれも日本玩具協会の主催する「日本おもちゃ大賞 2024」を受賞した商品です。

「日本おもちゃ大賞2024」には「キャラクター部門」や雑貨やサプライズトイを表彰する「バラエティ部門」があります。キャラクター部門の優秀賞では「Sanrio characters Biggies」と「おせわだいすき ハローキティ」が受賞しています。

大きなバルーン型ぬいぐるみ「Sanrio characters Biggies」

海外生まれのバルーン型ぬいぐるみの「Biggies」にサンリオのキャラクターが登場しました。膨らませると直径43cmのサイズにまで膨らむバルーン型ぬいぐるみで、転がしたり弾ませたり、抱きついたり、上に座ってみたりというさまざまな楽しみ方ができます。

キャラクターは「ハローキティ」、「シナモロール」、「ポムポムプリン」が発売中で、11月下旬には「クロミ」、「マイメロディ」がラインナップに加わります。

対象年齢は3歳以上で、メーカー希望小売価格は各7150円です。

有名なおせわ人形「メルちゃん」とコラボ「おせわだいすき ハローキティ」

「おせわだいすき ハローキティ」は子どもが抱くと、ちょうど腕に収まるサイズ感で、お洋服の着せ替え遊びをしたり、ミルク瓶でミルクを飲ませたり、おんぶやだっこ、一緒にお風呂に入ったり、いろいろな遊び方ができます。

対象年齢は1.5歳以上で、メーカー希望小売価格は5500円です。

ぷらっとこれくしょん サンリオキャラクターズ

最後の商品はプラモデルを思わせる無機質なランナーとサンリオキャラクターが組み合わさり、ポップな半立体フィギュアとなっている「ぷらっとこれくしょん」です。

風船で空を飛ぶ「シナモロール」や、飛行機に乗った「ハローキティ」、お菓子の器に座りこむ「ポムポムプリン」、スケボーに載った「ぽちゃっこ」など、キャラクターに沿ったアクティブな表現となっています。

2024年12月中旬発売予定。縦横の幅は90mmの小さめのフィギュアになっているため、壁にかけたり、カバンに付けることができます。

箱の中には上記4種のうちいずれか1種が入っています。

メーカー希望小売価格は1078円です。

(東京バーゲンマニア編集部)

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652689、(C)2024 SANRIO APPR.NO. L650081、(C)2024 SANRIO CO., LTD.TOKYO.JAPAN(L)