ギタリストの布袋寅泰が6日から2日間、東京・日本武道館で『LIVE IN BUDOKAN 〜The HOTEI〜 “Super Hits & History”』と題したライブを開催。「BE MY BABY」「バンビーナ」など数多くのヒット曲を披露した。1日目を「The HITS」、2日目を「The HISTORY」としたコンセプトの異なる2デイズの内容で、オールタイムベストなセットリストで届けられた。

布袋は1日目、ゴージャスなゴールドベロアのスーツをまとい登場。「スリル」で幕を開け、この日に向けてアレンジした歌詞を歌い上げると大きな歓声があがった。続く「BE MY BABY」では、重厚なアンサンブルにダーティーなギターリフをかき鳴らし、ドラマチックにギターソロをキメた。MCでは「やっと会えました。久しぶりの武道館は無観客ではなく超満員」と喜び、観客に感謝を伝えた。その後には「Super Hits。Superかどうかわからないけど、Hitsかどうかもわからないけど。それなりに売れた曲もあるけど、そういうことじゃなくて、あの日のキミのハートを“Hits”した曲、誰かのハートに刺さる曲、それが俺にとっての“Hits”だと思う」ともコメント。さらに自身のキャリアを振り返りつつ「僕ひとりで積み上げたものじゃありません。ヒムロック(氷室京介)、まっちゃん(松井常松)、まこっちゃん(高橋まこと)、その前はもう2人メンバーがいました。その仲間たちと一緒に夢を追いかけて…」と昔のバンドメンバーへの思いも伝え、吉川晃司と掲げた「日本一心」に賛同したファンへの感謝を続けた。一方の2日目は、ブラックレザースーツのシック衣装で登場。「NO. NEW YORK」でスタートし、のっけからボルテージは全開。オーディエンスも全力で拳を上げ、会場を揺らすほどのシンガロングを響かせた。布袋は「今日は“HISTORY”と題して懐かしい曲はもちろん交えながら、後ろ向きな気持ちではなく、今日新しい“HISTORY”を作るぜ!というそんな思いでみんなと楽しみたいと思います!」と呼びかけ、「BE MY BABY」、「PROPAGANDA」、「MATERIALS」へ突入。ドラマチックな間奏のアレンジと、無数の光が交わる照明、LEDモニターの大掛かりな演出で観客を魅了した。この日のMCで布袋は「楽しんでる?懐かしい曲を聴くとさ、あの時の自分、あの時の景色、時代、相棒、恋人……いろんなこと思い出すよな。次の曲もかなり懐かしい曲です。覚えてるヤツは一緒に拳をあげてください!」とオーディエンスをあおり、「TEENAGE EMOTION」や「LONDON GAME」を披露。最後に「昨日今日と、最高の武道館、そして最高の2024年の締めくくりとなりました。本当に感謝しています、ありがとう!毎日を大切に俺たちの“HISTORY”を更新していきましょう!」と感謝を伝えていた。