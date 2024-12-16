Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É
¡¡ÆüËÜºâÃÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ØHEROs AWARD 2024¡Ù¤ÎÉ½¾´¼°¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£³ÊÆ®²È¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê26¡Ë¤¬¡ÖºÒ³²»Ù±ç¡¦»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß»Ù±çÅùÉý¹¤¯³èÆ°¡×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢ÉðÂº¤È¤Î¡ØTHE MATCH¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡ÖÌ¾Á°¤Ï¿»Æ©¤·¤¿¤«¤Ê¡×²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡×
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Êâ¤á¤ë¼Ò²ñ¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¡ØÄ©Àï¤¹¤ë¿´¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂçÀÚ¤µ¡Ù¤ò¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ò°Ê¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÉý¹¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç´ë²è¡¦¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¦¿Í¤ÎÎØ¡Ù¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°Á°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Å·¿´¤Ï¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª¸Ç¤¤´¶¤¸¤ÇËÍ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£¶ÛÄ¥¡Ä¡¢¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¸÷±É¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡£¡Ö¡ØTHE MATCH 2022¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë²ñ¾ì¤ËÌó6Ëü¿Í¡¢PPV¤Ç50Ëü¿Í¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Á´°÷¤ËÌ¾Á°¤Ï¿»Æ©¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¤è¤ê¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÅ¾¸þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢SNS¤ÎÈ¯Å¸¤Ç¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤òº¬ËÜÅª¤ËÄ¾¤·¤¿¤¤¡¢²þÁ±¤·¤¿¤¤¡£º¬ËÜÅª¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ´¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï±ß¤¬2¤Ä½Å¤Ê¤Ã¤¿´Ý¤¤¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ç¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¤âÈäÏª¡£É½¾´¼°¤Ç¤âÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØHEROs AWARD¡Ù¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢¶¥µ»¾ì¤Î³°¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¡¢Ê¡»Î²ÃÂå»Ò¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê²ñ¡¢¥ª¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢ÉðÂº¤È¤Î¡ØTHE MATCH¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡ÖÌ¾Á°¤Ï¿»Æ©¤·¤¿¤«¤Ê¡×²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡×
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Êâ¤á¤ë¼Ò²ñ¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¡ØÄ©Àï¤¹¤ë¿´¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÂçÀÚ¤µ¡Ù¤ò¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ò°Ê¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÉý¹¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç´ë²è¡¦¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¦¿Í¤ÎÎØ¡Ù¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡£¡Ö¡ØTHE MATCH 2022¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë²ñ¾ì¤ËÌó6Ëü¿Í¡¢PPV¤Ç50Ëü¿Í¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Á´°÷¤ËÌ¾Á°¤Ï¿»Æ©¤·¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¤è¤ê¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÅ¾¸þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢SNS¤ÎÈ¯Å¸¤Ç¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤òº¬ËÜÅª¤ËÄ¾¤·¤¿¤¤¡¢²þÁ±¤·¤¿¤¤¡£º¬ËÜÅª¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ´¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï±ß¤¬2¤Ä½Å¤Ê¤Ã¤¿´Ý¤¤¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ç¡È¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¡É¤âÈäÏª¡£É½¾´¼°¤Ç¤âÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØHEROs AWARD¡Ù¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¡¢¶¥µ»¾ì¤Î³°¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢Åû¹á²ÅÃÒ¡¢Ê¡»Î²ÃÂå»Ò¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê²ñ¡¢¥ª¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£