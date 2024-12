【悪魔王子と操り人形】2025年1月31日15時 サービス終了

ドリコムは、Android/iOS用ダークファンタジーADV「悪魔王子と操り人形」を2025年1月31日15時をもってサービス終了することを発表した。

「悪魔王子と操り人形」はメインシナリオ・実弥島巧氏、キャラクターデザイン・尾崎ドミノ氏が務めたダークファンタジーADV。2024年6月3日よりリリースされた本作だが、約半年でサービス終了となる。

なお、公開されたプロデューサーレターでは、今後も色々な形で継続させたいとコメントした。

