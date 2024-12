ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、パーク史上初、「映画ドラえもん」の世界が4Dアトラクションで体験できるアトラクション「ドラえもん4-Dアート・アドベンチャー〜のび太の絵世界物語〜」が2025年2月14日(金)〜8月17日(日)の期間限定で登場する。「映画ドラえもん」シリーズ45周年記念最新作「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」の公開を記念した同アトラクションについて、担当者に話を聞いてみた。

「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」は2025年3月7日(金)公開!

――「ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜」に関して、意図や狙い、ターゲットについて教えてください。今回は、ご家族やお友達と“みんなで一緒に”お楽しみいただけるシネマ4-Dシアターと「ドラえもん」が初コラボレーションします。NO LIMIT!のスローガンのもと限界を超えるクリエイティビティ、圧倒的なスケールとクオリティによって実現した、誰もが一度は夢を見た「ドラえもん」の世界への没入体験をお楽しみください。――「ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜」はどんなアトラクションですか。3D映像×振動や水しぶきなど特殊効果の融合により超リアルに再現された、ドラえもんとのび太たちのハラハラドキドキで誰もが思わず“心躍る”唯一無二の超興奮と超感動の体験をしていただけます。――「ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜」のおすすめポイントや見どころについて教えてください。空気中に文字や絵を描くことができる“空気クレヨン・デラックス”など 4D アトラクションオリジナルのひみつ道具も登場します。――読者へのメッセージをお願いします。ぜひ、ご家族やお友達と“みんなで一緒に”お楽しみいただければと思います。また、パーク中が盛り上がる来春のユニバーサル・スタジオ・ジャパンにぜひご期待ください。■■ライド・ストーリー美術館「わくわくアートミュージアム」を訪れていた、ドラえもん、のび太、しずか、ジャイアンにスネ夫たち。アート教室での宿題が完成しなかったのび太は、絵のモチーフを探すため、美術館で開催中の「飛び出すアート展」を見学。さらに、ひみつ道具“はいりこみライト”を使って、絵の中の世界へ入ることになり…!?トリックアートをはじめ、絵の中の世界のいろんなモチーフで楽しむ中、のび太は、ある絵画に描かれた「アートリア公国」で出会った少女クレアや小さな悪魔チャイ、絵がとっても上手な少年マイロとともに絵を描き、アートの楽しさを見つけ始めたのだが…。のび太のうっかりで、アートリアが大変なことに!!さあ、絵の中に飛び込んで遊ぶ、とびっきりの大冒険へ、出発しよう!■「ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜」をスムーズかつ確実に楽しめる「ユニバーサル・エクスプレス・パス」アトラクションの待ち時間を短縮でき、確実に効率よくパークを遊びつくせる「ユニバーサル・エクスプレス・パス」に、「ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜」を含むパスが登場。人気エリアの入場確約など、目的に合わせた組み合わせが用意されている。 「ユニバーサル・エクスプレス・パス」で時間を有効活用し、ドラえもんと一緒のハラハラドキドキの大冒険をはじめ、パークの超興奮と超感動のエンターテインメントを、スムーズに確実に楽しもう。・ 販売開始:2024年12月13日 12時〜・ 販売場所:公式Webサイト、チケットブース、オフィシャルホテル、JTB(Webサイト、および店舗)、ローソンチケット(Webサイト)・ 券種情報:「ユニバーサル・エクスプレス・パス4〜4-D&スリル〜」下記4つのアトラクションを1回ずつ優先体験・ドラえもん4-Dアート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜・ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー(TM)・フライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ(TM)・スペース・ファンタジー・ザ・ライドその他にも「ユニバーサル・エクスプレス・パス7」、「ユニバーサル・エクスプレス・パス 4」を発売※詳しくは公式Webサイトをチェック。■■「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」数十億円の価値がある絵画が発見されたニュースを横目に、夏休みの宿題である“絵”に取り組むのび太。その前に、突然絵の切れ端が落ちてきた。ひみつ道具「はいりこみライト」を使い絵の中に入って探検していると、不思議な少女・クレアと出会う。彼女の頼みを受けて<アートリア公国>を目指すドラえもんたちだったが、そこはなんと、ニュースで話題の絵画に描かれた、中世ヨーロッパの世界だった!そしてその世界には<アートリアブルー>という幻の宝石がどこかに眠っているらしい。絵の中の世界<アートリア公国>とは一体…?幻の宝石のひみつを探るドラえもんたち。しかし、<アートリア公国>に伝わる“世界滅亡”の伝説が蘇ってしまい、大ピンチに!!はたして、のび太たちは伝説を打ち破り、世界を救うことができるのか!?映画は2025年3月7日(金)公開。(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025誰もが一度は夢を見た「ドラえもん」の世界への没入体験ができる本アトラクション。細部までこだわり抜いた、ドラえもんとのび太たちのハラハラドキドキの超感動体験を、ぜひ楽しんでほしい。HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.文=久米碧