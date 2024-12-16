個人の医療記録480万件が流出、セキュリティ研究者が指摘
Malwarebytesは12月13日(米国時間)、「4.8 million healthcare records left freely accessible｜Malwarebytes」において、カナダの企業が480万件を超える医療記録を公開していたと報じた。
セキュリティ研究者のJeremiah Fowler氏によって、検眼士(optometrist)のケア向上を支援するAIソフトウェアソリューション企業「Care1」のクラウドストレージから公開状態のデータベースが発見された。
検眼士(optometrist)という資格は日本国内に存在しないが、欧米では眼の検査、矯正器具(眼鏡など)の処方が可能な資格とされる。
4.8 million healthcare records left freely accessible｜Malwarebytes
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セキュリティ研究者のJeremiah Fowler氏によって、検眼士(optometrist)のケア向上を支援するAIソフトウェアソリューション企業「Care1」のクラウドストレージから公開状態のデータベースが発見された。
検眼士(optometrist)という資格は日本国内に存在しないが、欧米では眼の検査、矯正器具(眼鏡など)の処方が可能な資格とされる。
4.8 million healthcare records left freely accessible｜Malwarebytes
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