1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢ÌÜ»Ø¤¹Ä»À´¡¢¿å¸Í¤«¤éMF¿·°æÀ²¼ù¤ò³ÍÆÀ¡Öº£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡×
¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï16Æü¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎMF¿·°æÀ²¼ù(26)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·°æ¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÀµÃÒ¿¼Ã«¹â¹»¤ä¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤ÎFC¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤Ë²ÃÆþ¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ä¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÎHNK¥·¥Ù¥Ë¥¯¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç34»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì1»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ2¹ß³Ê¤ÎÄ»À´¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿·°æ¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥µ¥¬¥óÄ»À´
¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¿·°æÀ²¼ù¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢µåºÝ¡¢Å¥½¤µ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£¶¯¿Ù¤ÊÂÀ¤â¤â¤ÇÄ»À´¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡¢ËÍ¤¬¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¡¢Í¥¾¡¤·¤ÆJ1¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë»ÄÎ±Áè¤¤¤Î½ç°Ì¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢ÇÔÀï¤¬Â³¤¤¤¿´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤¬Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤¿¤ÁÁª¼ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Äü¤á¤ºÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¾¡Íø¤ËÅ°Äì¤·Ç®¤¯¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢ßÀºêÁ°´ÆÆÄ¡¢¿¹´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡£90Ê¬´ÖÁö¤êÀï¤Ã¤Æ¤â¤±¤¬¤ò¤»¤º¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤â¿á¤ÃÈô¤Ð¤»¤ë¿ÈÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Î³§ÍÍ¡£ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë»î¹ç¤Î±¿±Ä¡¢´¨¤¤Ãæ¤Ç¤â»î¹ç¤Î½¸µÒ¤ä¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¡¢´ë¶ÈË¬Ìä¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿À¾Â¼GM¡£¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¾Ð¡×
¿·°æ¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ÀµÃÒ¿¼Ã«¹â¹»¤ä¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤ÎFC¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤Ë²ÃÆþ¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ä¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÎHNK¥·¥Ù¥Ë¥¯¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç34»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤â¤½¤ì¤¾¤ì1»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¢¡¥µ¥¬¥óÄ»À´
¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¿·°æÀ²¼ù¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢µåºÝ¡¢Å¥½¤µ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£¶¯¿Ù¤ÊÂÀ¤â¤â¤ÇÄ»À´¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡¢ËÍ¤¬¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ³§ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¡¢Í¥¾¡¤·¤ÆJ1¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¢¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
¡Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë»ÄÎ±Áè¤¤¤Î½ç°Ì¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢ÇÔÀï¤¬Â³¤¤¤¿´ü´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤¬Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤¿¤ÁÁª¼ê¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Äü¤á¤ºÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¾¡Íø¤ËÅ°Äì¤·Ç®¤¯¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢ßÀºêÁ°´ÆÆÄ¡¢¿¹´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡£90Ê¬´ÖÁö¤êÀï¤Ã¤Æ¤â¤±¤¬¤ò¤»¤º¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤â¿á¤ÃÈô¤Ð¤»¤ë¿ÈÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Î³§ÍÍ¡£ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë»î¹ç¤Î±¿±Ä¡¢´¨¤¤Ãæ¤Ç¤â»î¹ç¤Î½¸µÒ¤ä¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¡¢´ë¶ÈË¬Ìä¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿À¾Â¼GM¡£¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¾Ð¡×