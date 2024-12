NewJeans、LE SSERAFIM、NCT 127…「AAA 2024」歌手部門大賞の栄光は誰が掴むのか？

グローバルNO.1授賞式「第9回アジアアーティストアワード」(以下、「AAA 2024」)の歌手部門の大賞が誰の手に渡るか、関心が集まっている。

【写真】NewJeans・ミンジ、大胆な“ノーバン”投球

来る12月27日、タイ・バンコクのインパクト・チャレンジャー・ホール1〜2で開催される「AAA 2024」の出演者のラインナップが公開され、世界中のファンの期待が高まっている。

歌手部門にはガールズグループNew Jeans、LE SSERAFIM、KISS OF LIFE、歌手BIBI、Tony Yu、ボーイズグループEXO・スホ、ZEROBASEONE、WHIB、BUS、NCT 127、NCT WISH、TWS、WayV、&TEAM、バンドDAY6、QWERが出演を確定させた。

今年もK-POPは世界の音楽市場をリードし、爆発的な人気を博した。歌手部門の大賞獲得への競争もいつにも増して熾烈だ。

(写真=アジアアーティストアワード組織委員会)

まず、NewJeansは今年6月に日本ダブルシングル『Supernatural』をリリースし、海外アーティストのうち最短(1年11カ月)で東京ドーム公演を行うなど、目覚ましい活躍を見せた。

また、ダブルシングルの同名タイトル曲『How Sweet』はアメリカの音楽専門誌『ローリング・ストーン』の「2024年ベストソング」35位に選ばれ、『Supernatural」はK-POPで唯一アメリカの日刊紙『ニューヨーク・タイムズ』の「今年最高の楽曲」の1つに選ばれた。

NewJeansはデビューした年に開催された「AAA 2022」で大賞(「今年のパフォーマンス」)と新人賞を同時に受賞し、「AAA 2023」では2つの大賞(「今年の歌手」「今年の楽曲」)を含む6冠に輝いた。歴代最多のタイトルを獲得しており、今年はどんな成果を収めるのか期待が高まっている。

一方、LE SSERAFIMは最近、米ビルボードが発表した2024年年末総合チャート「グローバル200アーティスト」でK-POPガールズグループのなかで最も高い順位である46位に輝いた。このほかにも、さまざまな年末チャートに名を連ね、驚くべき影響力を実感させた。

3rdミニアルバムの同名タイトル曲『EASY』はビルボードメインソングチャート「ホット100」99位に登場し、6カ月後には4thミニアルバムの同名タイトル曲『CRAZY』で同チャート76位を記録した。『CRAZY』は2週連続でチャートインし、今年K-POPガールズグループの最高成績を収めた。

(写真=各所属事務所)左上からNewJeans、LE SSERAFIM、DAY6 左下からNCT 127、TWS

次に、DAY6は、新曲はもちろん、昔リリースした楽曲までが人気を博してチャートを“逆走”するなど、デビュー以来の全盛期を迎えた。

8thミニアルバム『Fourever』のタイトル曲『Welcome to the Show』はリリースと同時に韓国の主要音楽ストリーミングチャートのトップに君臨したほか、収録曲『HAPPY』はチャートを“逆走”し、韓国のMelonで9月の月間チャート1位を獲得した。

これらとともに、『Time of Our Life』『Melt Down』『You Were Beautiful』など、多数のヒット曲が音楽ストリーミングチャート上位に入り、今をときめくバンドであることを証明した。

そして、“パフォーマンスの神”NCT 127は「AAA 2024」を通じて、ファンと約1年ぶりにステージで顔を合わせる。

6thフルアルバム『WALK』でビルボードの「2024年ベストK-POPアルバム」に選ばれ、『ローリング・ストーン』、グラミー賞が運営する『GRAMMY.com』、カルチャー誌『Consequence』など、主要な海外メディアの好評を得て、NCT127ならではの音楽の存在を証明した。

NCT 127は「AAA 2024」でパフォーマンスが話題の『Kick It』『2 Baddies』『Fact Check』と最新曲などを編曲して披露することを予告し、世界中のファンの期待が最高潮に達している。「AAA 2024」ではNCT 127、NCT WISH、WayVが一堂に会し、再び伝説の授賞式となる見通しだ。

最後に、TWSは1stミニアルバムのタイトル曲『plot twist』でさまざまな年間チャートに名を連ね、絶大な人気を証明した。同曲はユーチューブが最近発表した「グローバル文化およびトレンドレポート」で6位となり、K-POPボーイズグループで唯一選ばれた。

ほかにも、TikTokが発表した「Year on TikTok 2024」で「トップソング」韓国6位、Apple Musicの「トップソング・オブ・2024」韓国6位に登場するなど、両チャートともK-POPボーイズグループとしては唯一上位に名を連ねた。

なお、俳優と歌手が受賞候補となる韓国初の統合授賞式「アジアアーティストアワード」の歌手部門では「今年の歌手」「今年のアルバム」「今年の楽曲」「今年のステージ」「今年のパフォーマンス」賞が授与される。錚々たる面々が「AAA 2024」に出演するなか、大賞の栄光に輝くアーティストは誰になるのか注目されている。