¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Èµº¤ì¤ëÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬¡Ö¥·¥å¡¼¥ë²á¤®¡×¤ÈÏÃÂê¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¸¥ï¥¸¥ï¤¯¤ë¡×¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ¾¯½÷¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥ë¥Ñ¥«¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥Ð¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ñ¥«¤Î¡Ö¤¢¤«¤Í¡×¤Èµº¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È!!¡×(ËèÆüÊüÁ÷)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿à¥Ü¥Ð¤µ¤óá¤³¤ÈÅÄÃæÍ×¼¡¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¸¥ï¥¸¥ï¤¯¤ë¡×¡ÖÆ°Êª°¦¶¯¤¤Í¿ÅÄ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï´¶ÌÃ¼õ¤±¤ë¤è¤Ê¤¡¡×¡ÖÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ¾¯½÷¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥ë²á¤®¤Æ¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£