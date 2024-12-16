¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Çµ³«ÀßµÇ°¥ì¡¼¥¹¡ÛÃæÂ¼ñ¥ÅÍ¤¬£Çµ½é¾¡Íø¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Çµ¡Ö³«Àß£¶£¸¼þÇ¯µÇ°¥ì¡¼¥¹¡Á¥È¡¼¥Þ¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ëº²¤Î·Ñ¾µ£Ö£ï£ì¡¥£±£°¡Á¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢£´ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Âç²ñ¤¬£Çµ½é»²Àï¤ÎÃæÂ¼ñ¥ÅÍ¡Ê£²£¶¡áÈÓÄÍ¡Ë¤¬£²£Ò¤ÇÂ®¹¶¤ò·è¤á¡¢ÃæÈøµ®»Ö¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê£±Ãå¡¢£Çµ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö£´ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡Öº£Àá¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡¢ÎÏ¤ÎÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£ËèÆü¡¢¡Êº´Æ£¡ËÎå¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢£´ÆüÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È±þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¡£º£Àá¡¢£±£´Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿Æ±´ü¤Î¥¨¥¥¹¤òÃíÆþ¤·¤Æ·ë²Ì¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°¦µ¡¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÆü¤´¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎå¡Ê¤ÎÂ¸ºß¡Ë¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢£±ÃåÄù¤á¤òÁÀ¤¦¡£