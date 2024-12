ブルズとホーネッツの一戦でNBA珍記録…両チームが計75本の3ポイントをミス

12月14日(現地時間13日)。シカゴ・ブルズはホームのユナイテッド・センターでシャーロット・ホーネッツ相手に109-95で勝利し、連敗を2でストップした。

この日はアヨ・ドスンムが19得点5アシスト、コービー・ホワイトが18得点2スティール、ジョシュ・ギディーが17得点9リバウンド7アシスト4スティール、ザック・ラビーンが13得点3スティール、ジェイレン・スミスが11得点11リバウンド5ブロック、ロンゾ・ボールが10得点7リバウンド4アシストをマーク。

ただ、ブルズはチーム全体で3ポイントシュート成功率27.5パーセント(14/51)と不発に終わり、相手のホーネッツも同成功率17.4パーセント(8/46)と決め切れず、両チーム合わせて計75本もミス。

NBAアナリストのネイト・ダンカンによると、NBAのレギュラーシーズンで1試合に両チーム合わせて75本もの3ポイントが入らなかったのは史上最多。序盤を除いて試合のほぼすべての時間帯でリードしてブルズが勝利を手にしたものの、予想外の珍記録もつくこととなった。

The Hornets and Bulls made HISTORY last night with the most missed threes EVER in regulation 😯😳

(h/t @NateDuncanNBA) pic.twitter.com/9HOWsHiOhT

- Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2024