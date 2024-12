●イケアの定番商品など180点以上を販売

イケア・ジャパンは、北陸地方で初めてとなる「IKEAポップアップストア in 福井」を福井市にあるラブリーパートナー・エルパで2025年2月6日〜3月9日まで期間限定でオープンする。営業時間は10〜20時。北陸地方で初となる「IKEAポップアップストア in 福井」福井県やその周辺地域に住む顧客は、イケア店舗やIKEAオンラインストアを利用している。また、福井市には24年5月に、通常の配送料金よりも安い価格でイケアの大型配送対象品の受け取りができる「受取りセンター」を開設した。

●ポップアップストアで取り扱う商品は?

「IKEAポップアップストア」の例今回、より多くの人々に家での暮らしをより快適でサステナブルにするアイデアや商品を届けたいという思いから、福井市で最大のショッピングモールでアクセスしやすいラブリーパートナー・エルパに「IKEAポップアップストア in 福井」を期間限定で開催する。IKEAポップアップストアでは、イケアが展開する約9500商品の中から、優れたデザインや機能性、サステナビリティ、高品質を兼ね備えた商品を厳選して販売している。「IKEAポップアップストア in 福井」では、定番人気商品など180点以上を販売する。なお、「IKEAポップアップストア in 福井」で取り扱いがないインテリア・生活雑貨などの小物商品も、IKEAオンラインストアで注文して、店頭でサービス料金無料で受け取ることができる。さらに、IKEA Familyメンバー特別割引商品も用意。メンバー新規登録の翌日以降に使えるウェルカムクーポン(2000円以上の利用で使える500円引きクーポン)は、ポップアップストアでも利用できる。「IKEAポップアップストア in 福井」で扱う商品を一部を価格と一緒に紹介する。目覚まし時計「NOLLATTA/ノルオッタ」の価格は1299円。スタイリッシュなデザインで白く光るデジタル表記は、明るさも調整可能で眠りも妨げない。起きる時間になったら確実に目覚めさせてくれるアラーム機能付きのイケアでも人気の目覚まし時計。目覚まし時計の「NOLLATTA/ノルオッタ」ぬいぐるみの「BLAHAJ/ブローハイ」の価格は1499円。サメを擬人化して写真を撮って、SNSに投稿するのが人気。洗濯機(40℃)で洗える。ぬいぐるみの「BLAHAJ/ブローハイ」フリーザーバッグの「ISTAD/イースタード」(60ピース)の価格は299円。幅広いデザイン・サイズを展開。密閉できて、くり返し使える。食材の鮮度を保ちながら冷凍でき、50°Cまでの食品を入れられる。フリーザーバッグの「ISTAD/イースタード」収納ケースの「SKUBB/スクッブ」(44x55x19cm)の価格は899円。イケアで人気の収納ケース。ワードローブ内やベッド下に収納ケースを設置すれば、季節物の衣類や寝具の収納に便利な上、ホコリもつかない。収納ケースの「SKUBB/スクッブ」サイドテーブルの「NESNA/ネスナ」の価格は1999円。耐久性に優れたガラストップのサイドテーブルは、ベッドサイドやパーソナルチェアのそばに置くのに最適。丈夫な天然素材である竹製で、あたたかい心地のよい雰囲気を部屋にもたらす。サイドテーブルの「NESNA/ネスナ」