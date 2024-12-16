¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤ÈÄ²Æâ´Ä¶¤¬²þÁ±¤¹¤ë!?¡ÖÄ²¤È¿çÌ²¡×¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿çÌ²¤Î¸¦µæ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024Ç¯11·î¤Ënishikawa¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Î¥¨¥¢¡¼¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ï¥¹¥ê¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¢¨¥¦¥§¥¢ ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ ¡£¼Ì¿¿º¸¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¡¢±¦¤Ï¥Ü¥È¥à¥¹(³Æ1Ëü4300±ß¡¢¥µ¥¤¥ºM¡¦L¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡£¥á¥ó¥ºM¡¦L¡¦XL¡¦XXL¤â¤¢¤ê
Ç¯Ëö¤Ï»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤Æ°ßÄ²¤¬Èè¤ì¤ë»þ´ü¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÄ²¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¡¢Ä²¤È¿çÌ²¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾Àî³ô¼°²ñ¼Ò(nishikawa)¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡ÖÆüËÜ¿çÌ²²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡×¤Î°ÂÆ£¿é¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£ºÇ¿·¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡½¡½ÆüËÜ¿çÌ²²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ç¡ÖÄ²¤È¿çÌ²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÄ²¤È¿çÌ²¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ÂÆ£¡Û¤â¤È¤â¤È¡¢¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤È¥á¥¿¥Ü¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦(Â¾¤Îµ¡´Ø¤Ç¤Î)¸¦µæÊó¹ð¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿çÌ²²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ç¡Ö¿çÌ²¤ÎÄ¹¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¤«Äã¤¤¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¤ÈÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¿çÌ²²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÈÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Ä²Æâ¤Î¥ä¥»¶Ý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÊÑ²½¤ò²ð¤·¤Æ¡¢ÈîËþ¤Î²þÁ±¤äÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(¢¨1)¡£
¢¨1)¸¦µæ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¾Àî¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡ÖÆüËÜ¿çÌ²²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡×¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡Önishikawa¤Î4ÁØÆÃ¼ìÎ©ÂÎ¹½Â¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¿çÌ²¤Î¼Á¡¦Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¤ØµÚ¤Ü¤¹¸ú²Ì¡×¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡Û¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂ¬¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÌøÂôÀµ»Ë¶µ¼ø¤È¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÎÇ¾ÇÈ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Î¥¨¥¢¡¼SX¡Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÎÇ¾ÇÈ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿(¢¨2)¡£
¢¨2)¸¦µæ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¾Àî¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡ÖÆüËÜ¿çÌ²²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡×¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡Önishikawa¤Î4ÁØÆÃ¼ìÎ©ÂÎ¹½Â¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬µÚ¤Ü¤¹¿çÌ²¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÇ¾ÇÈ²òÀÏ¤Ç²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú-ºÇ¤â¿¼¤¤Ì²¤ê¡È½ùÇÈ¿çÌ²¡É¤¬Ä¹¤¯»ýÂ³-¡×¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡½¡½Àè¤Û¤É¡Ö¥ä¥»¶Ý¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥ä¥»¶Ý¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¶Ý¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡Û¡Ö¥ä¥»¶Ý¡×¤È¤ÏÃ»º¿»éËÃ»À¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¶Ý¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥í¥¤¥Ç¥¹Â°ºÙ¶Ý¤ä¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¡¢¥é¥¯¥È¥Ð¥Á¥ë¥¹Â°ºÙ¶Ý¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Ã»º¿»éËÃ»À¤Ï¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ÇÊØÈë¤¬²þÁ±¤·¤¿¤ê¡¢»éËÃÊ¬²òÎÏ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤È¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤Êª¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ã»º¿»éËÃ»À¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ú°ÂÆ£¡Û¤Þ¤º¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È(Æý»À¶Ý)¤äÌ£Á¹(¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý)¡¢Ç¼Æ¦(Ç¼Æ¦¶Ý)¤Ê¤É¤Î¡¢¥ä¥»¶Ý¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢(¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤ÎÄ²Æâ¤Ë¤¤¤ë)¥ä¥»¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ä¥»¶Ý¤Î¥¨¥µ¤ò¿©»ö¤«¤éÀÝ¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë¿©ÉÊ(¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹)¤Î¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤äÆ¦Îà¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡¢³¤ÁôÎà¤äÂçÇþ¡¢²ÌÊª¤ä¥¥Î¥³Îà¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ËÄ²Æâ´Ä¶¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥ê¥´Åü¡×¡ÖÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¡Ö¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿©ºà¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤¦1¤ÄÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Ï°ì»þÅª¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡Ö¥ä¥»¶Ý¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ö»ýÂ³¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¿©»ö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬ËèÆü¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú°ÂÆ£¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆÃ¤Ëº£²ó¤ÎÆüËÜ¿çÌ²²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÈÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡¦¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò¡Î¥¨¥¢¡¼SX¡Ï¤ËÊÑ¤¨¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì²¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥ä¥»¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡ÛÀè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¾ÇÈ¤Ç¿¼¤¤Ì²¤ê¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤º¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÌÜ³Ð¤á¤é¤ì¤ë¡É¤Î¤¬¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿²¤Ä¤¤¬¤¤¤¤¤«¡¢ÅÓÃæ¤Çµ¯¤¤Ê¤¤¤«¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¬¤¤¤¤¤«¡¢ÆüÃæ¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤ë¤«¡¢ÆüÃæ¤Ë²áÅÙ¤ËÌ²¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¤¬ÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿»þ´Ö¤¯¤é¤¤Ì²¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¿çÌ²¤ËÅ¬¤·¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡Û¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ï7¡Á8»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»þ´ÖÂÓ¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à(22»þ¡Á2»þ)¤ËÌ²¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÀâ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ«·¿¤«Ìë·¿¤«¤¬°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«·¿¤«Ìë·¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤ËÌ²¤ë¤ÈÉéÃ´¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«·¿¤«Ìë·¿¤«¤Ï¡¢¹ñÎ©Àº¿À¡¦¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖMEQ-SA¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¾Àî¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡ÖÌ²¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄ«·¿¡¢¤½¤ì¤È¤âÌë·¿¡©¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ÎÈë·í¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ»öÆâ¤Ç¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖMEQ-SA¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹)¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡ÛÀè¤Û¤É¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤Î¤¬¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÈ½Äê¤Ç¤ÏÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Îº£¤ÎÌ²¤ê¤Î¾õÂÖ¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¡×¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¤ÏÌ²¤ê¤òÃÎ¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤à¤ê¤ÎÁêÃÌ½ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥ê¡¼¥×¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢Ì²¤ê¤ä¿²¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç(ÁêÃÌÌµÎÁ)¡¢¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ç100¥«½ê°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ë¤ªÇº¤ß¤ò¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¯¤´¼«¿È¤ÎÌ²¤ê¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡Ö³èÆ°ÎÌ·×¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂß¤·½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Î³èÆ°ÎÌ¤ä¿²»ÑÀª¤Ê¤É¤ò·×Â¬¤¹¤ëÀìÍÑ¤Îµ¡´ï¤Ç¡¢1¡Á2½µ´Ö¡¢ÁõÃå¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÆÍèÅ¹¤ÎºÝ¤ËÂ¬Äê·ë²Ì¤ò²òÀÏ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹(Âß½ÐÎÁ1100±ß¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÌµÎÁ)¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤ÎÌ²¤ê¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¡¢¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡Û¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¡×¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ò¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÍýÁÛÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·Îã¡Û
½¢¿²2¡Á3»þ´ÖÁ°¡§¿©»ö¡¦°û¼ò¡¦±¿Æ°¤ò½ª¤¨¤ë
½¢¿²1¡Á2»þ´ÖÁ°¡§ÆþÍá(38¡Á40ÅÙ¡¢20Ê¬ÄøÅÙ)¢ª¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÃåÂØ¤¨¤ë
½¢¿²30Ê¬Á°¡§¼×¸÷¤òÅ°Äì¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¸ÆµÛË¡¡¢¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤Ê¤É¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
µ¯¾²¸å¡§ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥¢¥í¥Þ¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
Ãë²á¤®¡§12¡Á15»þ¤Ë15¡Á30Ê¬¤Î¤ªÃë¿²
ÆüÃæ¡§¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹(½¢¿²»þ´Ö¤Î2¡Á8»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤)
¡½¡½Ä«¤ÈÌë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥¢¥í¥Þ¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹á¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡ÛÄ«¤Ï´»µÌ·Ï¡¢Ìë¤Ï¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹·Ï¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤ò¿â¤é¤·¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¤äÉÛ¤òËí¸µ¤ËÃÖ¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥í¥Þ¤ò»È¤Ã¤¿¥ë¡¼¥à¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÉô²°Ãå¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡ÛÉô²°Ãå¤È¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¡¢ÌÜÅª¤äºî¤ê¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ï¿²¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äù¤áÉÕ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢ÁÇºà¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¿²ÊÖ¤ê¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÃë¿²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡ÛÌë¤ÎÌ²¤ê¤ÈÌÜÅª¤¬°ã¤¤¡¢¿¼¤¯Ì²¤ê²á¤®¤ë¤È¤½¤Î¸å¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÌë¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÀ³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÅ¬ÅÙ¤Ë¿²¤ë¡É¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¤äÉÛÃÄ¤Ç¿²¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤Ê¤É³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤¿»ÑÀª¤Ç¿²¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤Î¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤è¡£
Ìë¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ²¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤âÌ²µ¤¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÃë¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤âÃë¿²¤Ï¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ªÃë¿²¤â½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ë²¾Ì²¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¥ë¡¼¥à¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¿²¼¼¤Î´Ä¶¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡ÛÌÀ¤ë¤µ¤Ï¡¢¿¿¤Ã°Å¡Á0.3¥ë¥¯¥¹(¼ê¸µ¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¸«¤¨¤ë)¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸÷¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÄß¤ê²¼¤²Åô¤è¤ê¥Õ¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¼¼²¹¤Ï10¡Á28ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¤Ï50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁ°¸å¡¢²»¤ÏÌµ²»¡Á30¥Ç¥·¥Ù¥ë(¿Þ½ñ´Û¤¯¤é¤¤¤ÎÀÅ¤±¤µ)¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿²¶ñ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¿çÌ²¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¡¢¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤âÁý²Ã!?
¡½¡½Ä²¤È¿çÌ²¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ÂÆ£¡Ûº£·îÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿çÌ²²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤È¡¢¹³²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÆ°æ²Å°ìÀèÀ¸(Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø À¸Ì¿°å²Ê³ØÉô¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¶µ¼ø)¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¿çÌ²¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤Î1¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¬¤»¤Î´¶¼õÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ê¸¦µæÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ÂÆ£¡Û¡Ö¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡×¤Ï¡¢°¦¾ð¥Û¥ë¥â¥ó¡¢å«¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤ä¶¦´¶ÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢ÉÔ°Â¤Î´ËÏÂ¤ä¿´¿È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬Èç¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢·ÚÅÙ¤Î¿çÌ²¾ã³²¤ò¼«³Ð¤¹¤ë45ºÐ¡Á65ºÐ¤ÎÃË½÷12Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æü¾ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿²¶ñ¤È¡Î¥¨¥¢¡¼SX¡Ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³Æ7Æü´Ö½¢¿²¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì5¡Á7ÆüÌÜ¤Ë¿çÌ²¤Î¼ç´ÑÉ¾²Á¡¢¿´Íý¸¡ºº¡¢ÂÃ±ÕÃæ¤Î¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²þÁ±¤·¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿´¿È¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º¤È½¢¿²Á°¤ÎÂÃ±ÕÃæ¤Î¡Ö¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡×¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡×¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú°ÂÆ£¡Û¿Í¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤ä¶¦´¶ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤ê¡Ä¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸åÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°ÂÆ£¡ÛÌ²¤ê¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î²ò·èÊýË¡¤ò¡¢¤è¤ê¹¤¯¿¼¤¯Äó°Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿²¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÃë¿²¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢±¿Æ°¤ä¿©»ö¤Ê¤É¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢(¤½¤ì¤é¤Î¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿)¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ²¤È¿çÌ²¡×¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤äÈ©¼Á²þÁ±¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¡¦PMS¤Î°ìÉô¾É¾õ²þÁ±¡¢ÅüÇ¢ÉÂÍ½ËÉ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£°ìÅÙ¡Ö¿çÌ²¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°û¤ß²á¤®¿©¤Ù²á¤®¤ÇÈè¤ì¤¿°ßÄ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢¨ËÜµ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸ú²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÌðÌî Æä¼Ó