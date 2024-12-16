¶ÌÀîÅ°»á¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤È¿©»ö²ñ¤Î°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤òÈóÆñ¡ÖÁª¤ó¤Ç¤âÂ÷¤·¤Æ¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î·ë²Ì½Ð¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡×¡¡¥â¥ê¥«¥±ÌäÂê¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£±£¶Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤é¤È¿©»ö²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎºÊ¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡¢¾¼·Ã¤µ¤ó¤ÎÅÏÊÆ¤È¿©»ö²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¤³¤ì¤â°ì¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¸Ä¿Í¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â°ì¤Ä¤Î³°¸ò¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤È¤·¡¢ºâÌ³´±Î½¤Ç¿®½£ÂçÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¤Ï¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×É×¿Í¤Î¡Ë¥á¥é¥Ë¥¢¤µ¤ó¤â»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥é¥Ë¥¢¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èó¾ï¤ËË»¤·¤¤¼¡´üÂçÅýÎÎ¤¬»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í´ÖÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÛÄêÆâ¤Ç¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤Ç¡¢Àè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¡¢Èó¾ï¤ËÈùÌ¯¤Ê»þ´ü¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤Ë¡¢Í¶¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢¾¼·Ã¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Áª¤ó¤ÀÁíÍýÂç¿Ã¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÂåÉ½¤¬¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤·²¿¤«ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÁª¤ó¤À¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£¾¼·Ã¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÁª¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤â¹ñÌ±¤È¤·¤ÆÂ÷¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤é¤«¤Î»öÂÖ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤ËËÍ¤Ï»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¡Ø¥â¥ê¥«¥±ÌäÂê¡Ù¤Î»þ¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹ñÀ¯¤ÇÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¾¼·ÃÉ×¿Í¤Î¡Ö¥â¥ê¥«¥±ÌäÂê¡×¤Ç¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬²¿¤«µ¯¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ê¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤à¤·¤í¿´ÇÛ¤Ç¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤â¤·¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦È½ÃÇ¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¡¢¾¼·ÃÉ×¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£