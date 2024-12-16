¤Ò¤Æù¡ß¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Çºî¤ë¡¢ÀäÉÊ¥½¡¼¥¹ßÖ¤á¤È±ö¥Ð¥¿¡¼¼Ñ¥ì¥·¥Ô
¡Ú²èÁü17Ëç¡Û¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¤ª¤«¤º
¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÎÁÍý¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢¤æ¤Ç¤Æ¤â¾Æ¤¤¤Æ¤â¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ£¤¬¥Û¥¯¥Û¥¯¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤Í¥½¨¿©ºà¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡¢¤Ò¤Æù¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤µ¤é¤ËÌ£¤Ë¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤ÆÈþÌ£¡ª
¿©Íß¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ªÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤ª¤«¤º2ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¤Ò¤Æù¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥½¡¼¥¹ßÖ¤á
»Ò¤É¤â¤â¹¥¤¤Ê¥½¡¼¥¹Ì£¤Ë¥Á¡¼¥º¤¬¹¥ÁêÀ
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â ...2¸Ä(Ìó300g)
¡¦¹ç¤¤¤Ó¤Æù ... 150g
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º ...Âç¤µ¤¸1
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ...Âç¤µ¤¸1/2
¡¦¼ò
¡¦ÊÒ·ªÊ´
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡¦¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹
1. ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¦¡£ÂÑÇ®»®¤ËÊÂ¤Ù¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¤È¡¢¼ò¡¢ÊÒ·ªÊ´³Æ¾®¤µ¤¸1¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸2¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÌó4Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£[2] ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹Âç¤µ¤¸2¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¡¢¤¢¤ì¤Ð¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤ò¤Õ¤ë¡£
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(1¿ÍÊ¬370kcal/±öÊ¬1.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß)
¢£ ÆÚ¤¸¤ã¤¬±ö¥Ð¥¿¡¼¼Ñ
»Å¾å¤²¤Î¥Ð¥¿¡¼¤Ç¥³¥¯¤¬Áý¤·¡¢ËþÂ´¶¥¢¥Ã¥×
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â ...2¸Ä(Ìó300g)
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù ...200g
¡¦¶Ì¤Í¤® ...1/2¸Ä
¡¦¼Ñ½Á
¡¡ø¤ß¤ê¤ó ...Âç¤µ¤¸1
¡¡ø¤È¤ê¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ...¾®¤µ¤¸1
¡¡ø±ö ...¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ø¿å ...2¤È1/4¥«¥Ã¥×
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡¦¥Ð¥¿¡¼
¡¦ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦
1. ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¿å¤Ë¤µ¤Ã¤È¤µ¤é¤·¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï½Ä2cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤Ò¤Æù¤òßÖ¤á¤ë¡£¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é[1]¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬¤Þ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
3. ¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ë¡£Íî¤È¤·¤Ö¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó6Ê¬¼Ñ¤ë¡£¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÍî¤È¤·¤Ö¤¿¤ò¤·¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ËÃÝ¶ú¤¬¥¹¥Ã¤ÈÄÌ¤ë¤Þ¤Ç6¡Á7Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼10g¤ò¤Î¤»¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬371kcal/±öÊ¬2.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥½¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¥Ð¥¿¡¼¤È¤¤¤¦²«¶â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯Ãæ»È¤¨¤Æ¡¢¿©Âî¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¾®ÎÓ¤Þ¤µ¤ß¡¢»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂÙ²ð¡¢ß·ÌÚ±û»Ò
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤¡¿¿¿ÌÚÊ¸³¨
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸/ÃæÅÄÌª´»